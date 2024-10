Майкл Джексон повернувся в престижні музичні чарти

Співак Майкл Джексон в кліпі Thriller. Скриншот: YouTube/MichaelJackson

Шостий студійний альбом американського співака Майкла Джексона, Thriller, повернувся в музичні чарти. Це сталося на тлі обговорення причин смерті попкороля та деяких теорій змов.

Про це повідомляє видання Forbes.

Читайте також:

Майкл Джексон повернувся в чарти

Зі смерті легендарного артиста пройшло 15 років, втім його музика, який він записав ще минулого століття, продовжує підкорювати престижні чарти. Так, наприклад, у американський Billboard повернувся найуспішніший Thriller, реліз якого відбувся в 1982-му. А з ним й однойменна композиція.

Трек піднявся з дев’ятої на третю позицію в чарті продажів цифрових пісень R&B/Hip-Hop. Щодо альбому, то він увійшов сотню найкращих платівок за тиждень. Thriller посідає 89 місце. І скоріш за все продажі платівки будуть зростати.

Позиція альбому Thriller в чарті Billboard 200. Скриншот: Billboard

Основних причин тут дві. Суперхіт Майкла Джексона щороку з’являється в чартах в жовтні, оскільки ця пісня тісно пов’язана з Геловіном. Продажи треку стрімко зростають, як це є з хітом All I Want For Christmas Is You Мераї Кері перед Різдвом.

Позиція треку Thriller в чарті Billboard R&B/Hip-Hop. Скриншот: Billboard

Також увага до Майкла Джексона і його хітового альбому прикута через обговорення деталей його смерті. В мережі активно шириться теорія, що попкороля "ліквідували" репери P. Diddy, Jay-Z та співачка Бейонсе. Жодної доказової бази цьому не має, втім, вищезгадані знаменитості чутки ніяк не коментували.

Це внаслідок гучного розслідування щодо продюсера, репера Шона Комбса (P. DiddP. Diddy). Понад 100 людей звинуватили його в домаганнях, в його маєтку виявили сотні пляшок з дитячою олією, а гучні так звані білі вечірки та їхніх зіркових гостей згадують деякі представники шоу-бізнесу.

Американський репер Шон Комбс (P. Diddy). Скриншот: BBC

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким Майкл Джексон був перед смертю. Також ми писали, що у Джастіна Бібера почались психологічні проблеми на тлі скандалу з P. Diddy.