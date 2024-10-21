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На фоне обсуждения смерти Джексона его культовый альбом вернулся в чарти

21 октября 2024 00:30
Иван Ролетов - Редактор
Иван Ролетов
Редактор
Майкл Джексон вернулся в престижные музыкальные чарты
Певец Майкл Джексон в клипе Thriller. Скриншот: YouTube/MichaelJackson
Иван Ролетов - Редактор
Иван Ролетов
Редактор

Шестой студийный альбом американского певца Майкла Джексона, Thriller, вернулся в музыкальные чарты. Это произошло на фоне обсуждения причин смерти поп-короля и некоторых теорий заговоров.

Об этом сообщает издание Forbes.

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Майкл Джексон вернулся в чарты

Со смерти легендарного артиста прошло 15 лет, впрочем, его музыка, которую он записал еще в прошлом веке, продолжает покорять престижные чарты. Так, например, в американский Billboard вернулся самый успешный Thriller, релиз которого состоялся в 1982 году. А с ним и одноименная композиция.

Трек поднялся с девятой на третью позицию в чарте продаж цифровых песен R&B/Hip-Hop. Что касается альбома, то он вошел сотню лучших пластинок в неделю. Thriller занимает 89 место. И, скорее всего, продажи пластинки будут расти.

Чарт Майкл Джексон
Позиция альбома Thriller в чарте Billboard 200. Скриншот: Billboard

Основных причин здесь две. Суперхит Майкла Джексона каждый год появляется в чартах в октябре, поскольку эта песня тесно связана с Хеллоуином. Продажи трека стремительно растут, как это с хитом All I Want For Christmas Is You Мэрайи Кэри перед Рождеством.

Песня Майкл Джексон
Позиция трека Thriller в чарте Billboard R&B/Hip-Hop. Скриншот: Billboard

Также внимание к Майклу Джексону и его хитовому альбому приковано из-за обсуждения деталей его смерти. В сети активно распространяется теория, что поп-короля "ликвидировали" рэперы P. Diddy, Jay-Z и певица Бейонсе. Никакой доказательной базы этому нет, впрочем, вышеупомянутые знаменитости слухи никак не комментировали.

Это стало результатом громкого расследования в отношении продюсера, рэпера Шона Комбса (P. DiddP. Diddy). Более 100 человек обвинили его в притязаниях, в его имении обнаружили сотни бутылок с детским маслом, а громкие так называемые "белые вечеринки" и их звездных гостей упопоминают некоторые представители шоу-бизнеса.

Шон Комбс
Американский рэпер Шон Комбс (P. Diddy). Скриншот: BBC

Напомним, ранее мы рассказывали, каким Майкл Джексон был перед смертью. Также мы писали, что у Джастина Бибера начались психологические проблемы на фоне скандала с P. Diddy.

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