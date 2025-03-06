Зеленский готов на сделку, но Трамп хочет большего — чего добиваются США и какие риски для Украины

Президент США Дональд Трамп встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Фото: Reuters

После скандальной ссоры с Трампом в Белом доме президент Зеленский заявил о готовности подписать соглашение, но теперь условия для Украины могут стать менее выгодными.

Новини.LIVE выяснили, возможно ли возвращение к переговорам, в чем реальная заинтересованность США, а также какие выгоды или риски ожидают Украину.

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Возможно ли возобновление переговоров с США

Спустя несколько дней после ссоры Зеленского и Трампа в Овальном кабинете Белого дома и последовавшего за ней отмены всей американской помощи, президент Зеленский заявил, что Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить прочный мир.

"Моя команда и я готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира", — написал президент в социальной сети Х.

Хочу ще раз наголосити, що Україна прагне до миру.



Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2025

В своем посте Зеленский признал, что встреча в Белом доме "прошла не так, как предполагалось" и выразил сожаление в связи с этим.

"Жаль, что так получилось. Пришло время все исправить. Мы хотели бы, чтобы дальнейшее сотрудничество и общение были конструктивными", — написал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина все еще готова подписать соглашение о полезных ископаемых.

Готов ли Трамп вернутся за стол переговоров, пока неизвестно. Выступая перед обеими палатами Конгресса США вечером 4 марта глава Белого дома сообщил, что Зеленский прислал ему письмо ранее в тот же день, в котором предложил подписать сделку "в любое удобное время".

Тем временем, как сообщили в телекомпании CBS со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ходом переговоров, параметры договоренностей могут измениться, так как теперь Трамп хочет "большей и лучшей сделки", а сам переговорный процесс не завершен.

Зачем Украине соглашение

Стоит отметить, что конкретных деталей сделки общественности не показывали. А сам документ, который планировалось подписать, носит формат рамочного соглашения о намерениях.

"Чтобы выйти на подписание соглашения об инвестиционном фонде восстановления Украины, Киев и чиновники Белого Дома пошли на ухищрение. И раздробили его на 3 части. На рамочное соглашение о принципах сотрудничества, на соглашение о создании фонда и положение самого фонда. Из этого всего только рамочное соглашение было готово. Но в нем нет ничего практического. Ни прав и обязанностей сторон, ни распределения прибыли, ни четкого понимания объема инвестиций и вклада сторон. В нем нет ничего", — отмечает политолог Руслан Бортник

По его словам, для Трампа — это не столько способ вернуть деньги, как возможность застолбить за собой влияние в Украине.

"Экономическая составляющая проекта очень сомнительная. Речь идет максимум о 10% от суммы 15 трлн долл., которая была озвучена ранее. Это то, что может быть извлечено. Деньги не малые, но совсем не те, которые преподносились. А учитывая, что в сделке идет речь не только о ресурсах, а еще и об инфраструктурных объектах, портах, энергетике и прочем, то это скорее способ получить контроль над украинской экономикой и политикой. Поэтому Белый дом остается заинтересованным в ее подписании", — считает Бортник.

Для Украины, это способ сохранить отношения с ключевым партнером. "Украина видит эту сделку, как документ, который откроет дорогу для дальнейшего финансирования и поддержки Украины. Но, ни того, ни другого в документе нет", — отметил Бортник.

"Если американцы начнут получать прибыль в Украине, то защищать нас будут всей военной машиной США"

Важно отметить, что первоначальный проект соглашения не предусматривал предоставления Украине конкретных гарантий безопасности со стороны США. Это стало одной из причин отказа президента Зеленского от подписания документа.

В обновленной версии соглашения от 24 февраля 2025 года также отсутствуют обязательства предоставить США 500 млрд долларов, но и гарантии безопасности для Украины не были включены. Таким образом, соглашение не может быть приравнено к гарантиям безопасности для Украины.

С другой стороны, как написал на свой странице в cоциальной сети facebook совладелец и CEO группы компаний Велта с активами по добыче титаносодержащих руд, в случае подписания соглашения, американцы будут куда более охотно защищать свои инвестиции. В том числе и военным путем.

"Я уверен, если американские компании начнут получать прибыль от деятельности в Украине, если у них будут материальные, измеренные и оцененные по международным стандартам активы, если североамериканский рынок будет критически зависимым не от Китая, а от Украины, то защищать нас будут всей военной машиной США. Такое партнерство является очевидным и взаимовыгодным", — резюмировал Бродский.

Ценные ресурсы в Украине — миф или реальность

Украина обладает одними из крупнейших в Европе запасов стратегических и критически важных минералов, включая литий, графит, титан, бериллий и уран. Эти ресурсы становятся все более востребованными в мире, особенно в условиях глобального перехода на возобновляемые источники энергии и снижение зависимости от поставок из Китая и России.

На данный момент в Украине ведется добыча урана, титана и графита, но их переработка и использование в высокотехнологичных цепочках производства ограничены. Литий, несмотря на его огромный потенциал, пока не добывается — несколько месторождений находятся на стадии лицензирования и поиска инвесторов.

Графит — Украина входит в пятерку стран с крупнейшими запасами графита в мире. В стране действует несколько рудников, но объем производства остается небольшим по сравнению с мировыми лидерами.



Титан — Украина добывает около 7% мирового титана, но из-за устаревшей инфраструктуры значительная часть сырья перерабатывается за рубежом.



Уран — Украина обеспечивает от 20 до 40% потребностей своих атомных электростанций, но его добыча могла бы быть значительно расширена.



Литий — несмотря на подтвержденные запасы, разработка месторождений пока не начата.

Бериллий – Украина имеет крупнейшие в Европе запасы, но его добыча не ведется.

Часть украинских месторождений редкоземельных металлов находится на оккупированных Россией территориях в Донецкой и Запорожской областях, в том числе это Мазуровское месторождение в районе Волновахи в Донецкой области и Новополтавское месторождение в Запорожской области к северу от Бердянска.

В своем обзоре украинская Госслужба геологии и недр называет последнее наиболее перспективным местом добычи редкоземельных металлов. В презентации указаны и несколько месторождений на территориях, находящихся под контролем Киева, – в Винницкой, Криворожской, Житомирской и Запорожской областях.

Может ли Украина самостоятельно добывать редкие ресурсы без США

Теоретически Украина может осуществлять добычу своих полезных ископаемых без участия США. Однако для эффективной разработки и переработки редкоземельных металлов необходимы значительные инвестиции, технологии и инфраструктура. В последние 15 лет в Украине из государственного бюджета не финансировались системные геологические работы, что усложняет самостоятельную разработку месторождений.

Поэтому, как считает сооснователь Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук, у нас для американцев есть только старые, проверенные и исследованные газ, нефть и руда (в том числе титан).

"Выгода США точно не будет в редкоземельных металлах, не в приватизации. Ведь ждать 20-30-40 лет для получения результата – это невыгодно. Ведь невозможно разрабатывать то, чего не существует. И даже если пытаться разведать и обустроить месторождения таких металлов, то сколько времени и денег на это уйдет – никто, вообще никто не знает. Реальный интерес США (и Европы) остается в треугольнике – газ, руда, немного нефти", — считает Корольчук.

По его словам, США не впервые "качают" тему полезных ископаемых Украины. Ту же схему инвестиций в недра пытались реализовать в 2012-2013 годах, когда президент Янукович договаривался с США о приходе Shell, Chevron и ExxonMobil в континентальный газодобытчик Украины и добычу газа на шельфе Черного моря.

"Тогда красивые истории о добыче сланцевого газа со временем бы плавно перешли в добычу традиционного газа", — вспоминает Корольчук.

Также не стоит забывать, что для того, чтобы США могли работать с украинскими недрами, разрешения на добычу нужно отобрать у нынешних владельцев. Среди которых, Ринат Ахметов, Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, Константин Жеваго, Николая Злочевского и других. Частично владения олигархов уже зачистили. Но процесс национализации и передачи месторождений точно простым не будет.

Напомним, 28 февраля 2025 года в Овальном кабинете Белого дома состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой планировалось подписание соглашения о разработке украинских редкоземельных металлов. Однако встреча завершилась скандалом, когда между лидерами произошла публичная перепалка. В результате американские чиновники попросили украинскую делегацию покинуть Белый дом, что привело к отмене запланированного подписания соглашения о редкоземельных металлах.



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