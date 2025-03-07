Как добавить второй язык к функции "Поиск" на iPhone — инструкция

Словарь на экране iPhone. Фото: MakeUseOf

По умолчанию функция "Поиск" предоставляет определение слов только на том языке, на который настроен ваш iPhone. Однако, если вы владеете несколькими языками, вы можете настроить программу "Поиск" на определение слов на других языках.

О том, как сделать это, пишет MakeUseOf.

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Как добавить второстепенные языки в словарь на iPhone

Вы можете добавить словарь для второстепенного языка на iPhone либо из приложения "Настройки", либо из карточки "Поиск".

Для этого в приложении "Настройки":

перейдите в "Основные" — "Словарь";

найдите в списке свой второй язык и коснитесь его, чтобы загрузить словарь для него.

Кроме того, вы можете добавить словарь второго языка из карточки Look Up следующим образом:

перейдите в любое приложение, где вы можете использовать Look Up;

долго нажмите и удерживайте слово и выберите "Искать" в контекстном меню. Если на вашем iPhone включена функция Apple Intelligence, вам может понадобиться провести пальцем влево по доступным вариантам, чтобы открыть карточку "Поиск";

когда появится карточка "Поиск", прокрутите ее вниз и выберите "Управление словарями";

наконец, найдите и нажмите на язык, словарь которого вы хотите загрузить, и начнется загрузка.

Когда вы загрузите словарь, вы увидите отметку рядом с ним. Если вы хотите удалить словарь в любой момент, просто нажмите на него еще раз.

Как использовать функцию "Поиск" на iPhone на разных языках. Фото: MakeUseOf

Как использовать функцию "Поиск" на iPhone на разных языках. Фото: MakeUseOf 1 / 2

Для некоторых языков вы увидите два словаря: один, который определяет слова на этом языке, а другой — на английском или украинском. Последний полезен, когда вы изучаете новый язык.

Как использовать "Найти" для определения слов в вашем втором языке

После добавления словаря вашего второго языка в "Поиск" все готово. Просто нажмите и удерживайте слово, значение которого вы хотите узнать, и выберите "Искать" в контекстном меню. После этого Look Up вернет его значение на том же языке.

Чтобы узнать больше о выбранном слове, нажмите "Поиск в Интернете" на карточке "Поиск". Вы перейдете к результатам поиска Google по этому слову в приложении Safari.

Как использовать второстепенный язык в функции "Найти" на iPhone. Фото: MakeUseOf

Как использовать второстепенный язык в функции "Найти" на iPhone. Фото: MakeUseOf 1 / 2

Функция "Поиск" упрощает поиск определений неизвестных слов на вашем iPhone. Добавление словарей второго языка делает эту функцию еще более полезной и избавляет вас от необходимости искать слова в отдельном приложении-словаре.

Вы оцените эту возможность больше всего, если просматриваете веб-страницы на вашем втором языке или часто обмениваетесь текстами с людьми на вашем втором языке. Кроме того, она также пригодится, когда вы изучаете новый язык.

Напомним, обновление приложений на iPhone предоставляет доступ к новым функциям и версиям безопасности. На новых устройствах не всегда по умолчанию этот процесс автоматизирован, поэтому некоторые пользователи могут запутаться.

Также мы писали, что практически во всех последних моделях iPhone есть функциональная кнопка Action. На нее можно назначить много функций, от фонарика до открытия камеры, получая доступ в одно касание.