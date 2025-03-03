Як налаштувати кнопку Action на iPhone — швидкі команди та функції

Кнопка Action в iPhone 15 Pro. Фото: Unsplash

Кнопка Action доступна практично у всіх останніх моделях iPhone, які випускає Apple, і дозволяє в один дотик отримати доступ до зручної функції, програми чи ярлика. Наприклад, увімкнути ліхтарик, запустити сценарій "розумного" дому чи скористатися будь-яким ярликом без необхідності розблоковувати телефон і переглядати додатки.

Про те, як ще можна використовувати кнопку Action, розповідає Engadget.

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Як використовувати кнопку Action

На iPhone 15 Pro, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max і iPhone 16e можна активувати Action Button натисканням або утримуванням невеликої кнопки над "гойдалкою" регулювання гучності з лівого боку пристрою. За замовчуванням кнопка вмикає чи вимикає звуки сповіщень і викликів, виконуючи функцію традиційного перемикача режиму дзвінка. Якщо ж ви хочете змінити її призначення, достатньо відкрити "Налаштування" і знайти розділ "Action Button". Там можна призначити кнопці нову дію, а для відключення звуку завжди залишається "Пункт керування".

Як перепризначити Action Button на ліхтарик

Apple пропонує кілька вбудованих способів використання Action Button:

беззвучний (дзвінок/беззвучний);

фокусування (конкретний режим фокусування чи вибір із меню);

камера (зокрема для фото чи відео);

ліхтарик;

розпізнавання музики;

переклад;

лупа;

увімкнення певного елемента з "Пункту керування" на зразок "Режим у літаку";

ярлик, доступність (вмикання певної функції доступності);

можливість не виконувати жодних дій.

Якщо ви бажаєте перемикнути стандартний беззвучний режим на ліхтарик, спочатку потрібно розблокувати iPhone. Потім:

відкрийте "Налаштування";

натисніть "Action Button";

перегляньте доступні опції та оберіть "Ліхтарик";

для перевірки коротко натисніть кнопку Action.

Тими ж самими діями можна призначити кнопці й інші вбудовані опції.

Як налаштувати Action Button для відкриття додатка

Ба більше, Action Button може запускати конкретні додатки на вашому телефоні. Скажімо, ви хочете миттєво відкривати свою улюблену гру. Для цього:

розблокуйте свій iPhone;

перейдіть до "Налаштування";

виберіть "Action Button";

прокрутіть перелік варіантів до "Ярлик";

торкніться "Вибрати ярлик...";

знайдіть "Відкрити додаток...";

оберіть зі списку потрібний додаток.

Цей метод спрацьовує з будь-яким встановленим додатком, навіть якщо вам потрібно запустити певний режим (наприклад, голосовий режим у ChatGPT або створити нову нотатку в "Нотатках").

Як призначити запуск ярлика для Action Button

Функція "Команди" підтримує також складніші сценарії у "Ярликах". По суті, будь-який ярлик, що очікує ручної активації (а не тригерів за розкладом чи локацією), підходить. Наприклад, якщо ви хочете, щоб натискання кнопки відразу запускало Pomodoro-таймер:

розблокуйте свій iPhone;

відкрийте "Налаштування";

оберіть "Action Button";

прокрутіть до "Ярлики";

торкніться "Вибрати ярлик";

оберіть потрібний ярлик;

затисніть кнопку Action, щоб упевнитися, що все працює.

У випадку з Pomodoro-таймером ви обираєте тривалість, натискаєте "Готово" — і таймер стартує.

Нагадаємо, іноді iPhone може працювати не так, як очікує користувач. Причина може критися в налаштуваннях пристрою та звичках самого користувача, які не дають розкрити потенціал телефону.

Також ми писали, що, купуючи новий iPhone, перехід на нього може здатися складною задачею, особливо якщо на попередньому пристрої міститься багато інформації. Проте існують способи, які допоможуть значно полегшити перенесення даних.