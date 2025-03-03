Как настроить кнопку Action на iPhone — быстрые команды и функции

Кнопка Action в iPhone 15 Pro. Фото: Unsplash

Кнопка Action доступна практически во всех последних моделях iPhone, которые выпускает Apple, и позволяет в одно касание получить доступ к удобной функции, программе или ярлыку. Например, включить фонарик, запустить сценарий "умного" дома или воспользоваться любым ярлыком без необходимости разблокировать телефон и просматривать приложения.

О том, как еще можно использовать кнопку Action, рассказывает Engadget.

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Как использовать кнопку Action

На iPhone 15 Pro, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max и iPhone 16e можно активировать Action Button нажатием или удерживанием небольшой кнопки над "качелькой" регулировки громкости с левой стороны устройства. По умолчанию кнопка включает или выключает звуки уведомлений и вызовов, выполняя функцию традиционного переключателя режима звонка. Если вы хотите изменить ее назначение, достаточно открыть "Настройки" и найти раздел "Action Button". Там можно назначить кнопке новое действие, а для отключения звука всегда остается "Пункт управления".

Как переназначить Action Button на фонарик

Apple предлагает несколько встроенных способов использования Action Button:

беззвучный (звонок/беззвучный);

фокусировка (конкретный режим фокусировки или выбор из меню);

камера (в частности для фото или видео);

фонарик;

распознавание музыки;

перевод;

лупа;

включение определенного элемента из "Пункта управления" вроде "Режим в самолете";

ярлык, доступность (включение определенной функции доступности);

возможность не выполнять никаких действий.

Если вы хотите переключить стандартный беззвучный режим на фонарик, сначала нужно разблокировать iPhone. Затем:

откройте "Настройки";

нажмите "Action Button";

просмотрите доступные опции и выберите "Фонарик";

для проверки коротко нажмите кнопку Action.

Теми же действиями можно назначить кнопке и другие встроенные опции.

Как настроить Action Button для открытия приложения

Более того, Action Button может запускать конкретные приложения на вашем телефоне. Скажем, вы хотите мгновенно открывать свою любимую игру. Для этого:

разблокируйте свой iPhone;

перейдите в "Настройки";

выберите "Action Button";

прокрутите перечень вариантов до "Ярлык";

коснитесь "Выбрать ярлык...";

найдите "Открыть приложение...";

выберите из списка нужное приложение.

Этот метод срабатывает с любым установленным приложением, даже если вам нужно запустить определенный режим (например, голосовой режим в ChatGPT или создать новую заметку в "Заметках").

Как назначить запуск ярлыка для Action Button

Функция "Команды" поддерживает также более сложные сценарии в "Ярлыках". По сути, любой ярлык, ожидающий ручной активации (а не триггеров по расписанию или локации), подходит. Например, если вы хотите, чтобы нажатие кнопки сразу запускало Pomodoro-таймер:

разблокируйте свой iPhone;

откройте "Настройки";

выберите "Action Button";

прокрутите до "Ярлыки";

коснитесь "Выбрать ярлык";

выберите нужный ярлык;

зажмите кнопку Action, чтобы удостовериться, что все работает.

В случае с Pomodoro-таймером вы выбираете продолжительность, нажимаете "Готово" — и таймер стартует.

Напомним, иногда iPhone может работать не так, как ожидает пользователь. Причина может крыться в настройках устройства и привычках самого пользователя, которые не дают раскрыть потенциал телефона.

Также мы писали, что, покупая новый iPhone, переход на него может показаться сложной задачей, особенно если на предыдущем устройстве содержится много информации. Однако существуют способы, которые помогут значительно облегчить перенос данных.