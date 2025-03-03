Несподівана причина, чому на iPhone швидко заповнюється пам'ять — що її "з'їдає"

Смартфон Apple iPhone в руках. Фото: Unsplash

Якщо ви помітили, що вільне місце на вашому iPhone майже зникло, не хвилюйтеся — існують невідомі багатьом способи звільнити пам'ять і зберегти ваш смартфон у чудовому стані. Кожен мобільний пристрій iPhone має приховану теку, що споживає пам'ять, про яку ви навіть не здогадувалися.

Про це пише FOX News.

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Прихований альбом дублікатів

Починаючи з iOS 16, у додатку "Фотографії" автоматично визначаються дублікати зображень і відео. Усі знайдені повтори зберігаються в альбомі "Дублікати", що міститься в розділі "Утиліти". Це може бути причиною втрати великої кількості вільного простору, адже дублікати нерідко з'являються, коли одне й те саме фото чи відео надсилають кілька разів.

Спершу впевніться, що ваш iPhone оновлено щонайменше до iOS 16. Усі моделі від iPhone 8 і новіші можуть працювати з iOS 16, зокрема:

iPhone 8 та iPhone 8 Plus;

iPhone X;

iPhone XR, XS і XS Max;

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max;

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max;

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max;

iPhone SE (2-го покоління) та пізніші.

Якщо у вас старіша модель iPhone, можливо, настав час замислитися про оновлення пристрою. Варто також знати, що якщо на iPhone вже встановлена iOS 16 (чи новіша), але ви не бачите альбом "Дублікати", це може свідчити про те, що дублікати просто відсутні.

Як видалити дублікати та звільнити місце

Щоб звільнити пам'ять, видаливши дублікати, виконайте такі кроки:

відкрийте додаток "Фотографії";

перегорніть список розділів до "Утиліти" й оберіть "Дублікати";

там будуть відображені дублікати, кожен із яких має кнопку "Об'єднати" (Merge) поряд або над файлом;

натисніть "Об'єднати", щоб позбутися зайвих копій і зберегти лише один оригінал;

підтвердьте дію у вікні, що спливе, натиснувши "Merge # Exact Copies" (число залежатиме від кількості копій);

для швидшого прибирання натисніть "Обрати" (Select) у верхньому правому куті;

ви можете виділити кілька дублікатів або натиснути "Обрати все" (Select All), щоб видалити всі разом;

натисніть "Об'єднати" (Merge) для групового видалення, а потім зачекайте, поки iPhone завершить процес.

Що робити, якщо місця все ще не вистачає

Якщо видалення дублікатів не допомогло або ви хочете звільнити ще більше місця:

зайдіть у "Налаштування" — "Основні" — "Сховище [iPhone]";

перегляньте, скільки пам'яті займають різні додатки й дані;

зверніть увагу на рекомендації, які з'являються у верхній частині екрана.

Таким чином, спостерігаючи за станом теки "Дублікати", можна контролювати обсяг пам'яті, який займають зайві фотографії.

Нагадаємо, Apple збиралася суттєво оновити Siri під час виходу версії iOS 19.4 наступного року. Проте нещодавно інсайдер повідомив, що розробка цієї моделі наразі відстає від запланованого графіка.

Також ми писали, що OpenAI оновила застосунок ChatGPT для iOS. Тепер користувачі iPhone можуть встановити чатбот як основну пошукову систему, активувавши спеціальне розширення в браузері Safari.