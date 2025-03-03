Неожиданная причина, почему на iPhone быстро заполняется память — что ее "съедает"

Смартфон Apple iPhone в руках. Фото: Unsplash

Если вы заметили, что свободное место на вашем iPhone почти исчезло, не волнуйтесь — существуют неизвестные многим способы освободить память и сохранить ваш смартфон в отличном состоянии. Каждое мобильное устройство iPhone имеет скрытую папку, потребляющую память, о которой вы даже не догадывались.

Об этом пишет FOX News.

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Скрытый альбом дубликатов

Начиная с iOS 16, в приложении "Фотографии" автоматически определяются дубликаты изображений и видео. Все найденные повторы сохраняются в альбоме "Дубликаты", содержащемся в разделе "Утилиты". Это может быть причиной потери большого количества свободного пространства, ведь дубликаты нередко появляются, когда одно и то же фото или видео отправляют несколько раз.

Сначала убедитесь, что ваш iPhone обновлен как минимум до iOS 16. Все модели от iPhone 8 и новее могут работать с iOS 16, в частности:

iPhone 8 и iPhone 8 Plus;

iPhone X;

iPhone XR, XS и XS Max;

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max;

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max;

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max;

iPhone SE (2-го поколения) и более поздние.

Если у вас более старая модель iPhone, возможно, пришло время задуматься об обновлении устройства. Стоит также знать, что если на iPhone уже установлена iOS 16 (или новее), но вы не видите альбом "Дубликаты", это может свидетельствовать, что дубликаты просто отсутствуют.

Как удалить дубликаты и освободить место

Чтобы освободить память, удалив дубликаты, выполните следующие шаги:

откройте приложение "Фотографии";

пролистайте список разделов до "Утилиты" и выберите "Дубликаты";

там будут отображены дубликаты, каждый из которых имеет кнопку "Объединить" (Merge) рядом или над файлом;

нажмите "Объединить", чтобы избавиться от лишних копий и сохранить только один оригинал;

подтвердите действие во всплывшем окне, нажав "Merge # Exact Copies" (число будет зависеть от количества копий);

для более быстрой уборки нажмите "Выбрать" (Select) в верхнем правом углу;

вы можете выделить несколько дубликатов или нажать "Выбрать все" (Select All), чтобы удалить все вместе;

нажмите "Объединить" (Merge) для группового удаления, а затем подождите, пока iPhone завершит процесс.

Что делать, если места все еще не хватает

Если удаление дубликатов не помогло или вы хотите освободить еще больше места:

зайдите в "Настройки" — "Основные" — "Хранилище [iPhone]";

просмотрите, сколько памяти занимают различные приложения и данные;

обратите внимание на рекомендации, которые появляются в верхней части экрана.

Таким образом, наблюдая за состоянием папки "Дубликаты", можно контролировать объем памяти, который занимают лишние фотографии.

Напомним, Apple собиралась существенно обновить Siri во время выхода версии iOS 19.4 в следующем году. Однако недавно инсайдер сообщил, что разработка этой модели пока отстает от запланированного графика.

Также мы писали, что OpenAI обновила приложение ChatGPT для iOS. Теперь пользователи iPhone могут установить чат-бот в качестве основной поисковой системы, активировав специальное расширение в браузере Safari.