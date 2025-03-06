Як автоматично та вручну оновлювати додатки на iPhone — можуть знати не всі

Додаток App Store на екрані iPhone. Фото: Unsplash

Завдяки своєчасному оновленню програм на iPhone ви отримуєте всі нові функції, оновлення безпеки, виправлення помилок і кращу стабільність роботи додатків. Запуск найновіших версій додатків для iPhone забезпечує більш плавну та якісну роботу і виключає різні проблеми. Але як оновити програми на iPhone? Чи потрібно оновлювати всі програми вручну, чи існує автоматизований процес?

Про це розповідає TechViral.

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Як автоматично оновлювати програми на iPhone

У магазині App Store вашого iPhone є функція, яка автоматично встановлює нові оновлення додатків. За замовчуванням ця функція ввімкнена, але іноді вона може поводитися неправильно. Щоб увімкнути її, необхідно:

запустити "Налаштування" на вашому iPhone;

прокрутити вниз і торкнутися App Store;

знайти перемикач "Оновлення додатків" у розділі "Автоматичні завантаження";

увімкнути "Оновлення додатків".

Як увімкнути автоматичне оновлення додатків в App Store. Фото: TechViral

Відтепер Apple App Store автоматично інсталюватиме необхідні оновлення програм на ваш iPhone. Ви не можете вибирати, які саме додатки оновлювати, оскільки iOS автоматично підлаштовується під особливості використання вашого iPhone і вибирає найкращий час для їх оновлення.

Як оновити програми на iPhone вручну

Якщо ви не хочете, щоб App Store встановлював оновлення автоматично, краще вимкнути функцію, яку ви ввімкнули в першому способі. Після вимкнення, виконайте ці прості кроки, щоб оновити програми на iPhone вручну:

відкрийте Apple App Store на своєму iPhone;

натисніть на зображення вашого профілю у верхньому правому куті;

прокрутіть вниз, щоб побачити список усіх додатків, встановлених на вашому iPhone. Якщо якийсь додаток потребує оновлення, поруч з ним ви знайдете кнопку "Оновити";

натисніть на кнопку "Оновити". Після оновлення кнопка "Оновити" перетвориться на "Відкрити";

якщо ви хочете встановити всі очікувані оновлення програми, натисніть кнопку "Оновити все".

Нагадаємо, іноді можна помітити, що вільна пам'ять на iPhone ніби випаровується. Причиною цьому може бути прихована тека з дублікатами фотографій, яка займає суттєву частину вільного простору.

Також ми писали, що майже всі останні моделі iPhone мають функціональну кнопку Action. На неї можна призначити ліхтарик, камеру та інші функції й програми, доступ до яких можна отримати в один дотик.