Як автоматично та вручну оновлювати додатки на iPhone — можуть знати не всі

Не оновлюються додатки на iPhone — як виправити
Завдяки своєчасному оновленню програм на iPhone ви отримуєте всі нові функції, оновлення безпеки, виправлення помилок і кращу стабільність роботи додатків. Запуск найновіших версій додатків для iPhone забезпечує більш плавну та якісну роботу і виключає різні проблеми. Але як оновити програми на iPhone? Чи потрібно оновлювати всі програми вручну, чи існує автоматизований процес?
Про це розповідає TechViral.
Як автоматично оновлювати програми на iPhone
У магазині App Store вашого iPhone є функція, яка автоматично встановлює нові оновлення додатків. За замовчуванням ця функція ввімкнена, але іноді вона може поводитися неправильно. Щоб увімкнути її, необхідно:
- запустити "Налаштування" на вашому iPhone;
- прокрутити вниз і торкнутися App Store;
- знайти перемикач "Оновлення додатків" у розділі "Автоматичні завантаження";
- увімкнути "Оновлення додатків".
Відтепер Apple App Store автоматично інсталюватиме необхідні оновлення програм на ваш iPhone. Ви не можете вибирати, які саме додатки оновлювати, оскільки iOS автоматично підлаштовується під особливості використання вашого iPhone і вибирає найкращий час для їх оновлення.
Як оновити програми на iPhone вручну
Якщо ви не хочете, щоб App Store встановлював оновлення автоматично, краще вимкнути функцію, яку ви ввімкнули в першому способі. Після вимкнення, виконайте ці прості кроки, щоб оновити програми на iPhone вручну:
- відкрийте Apple App Store на своєму iPhone;
- натисніть на зображення вашого профілю у верхньому правому куті;
- прокрутіть вниз, щоб побачити список усіх додатків, встановлених на вашому iPhone. Якщо якийсь додаток потребує оновлення, поруч з ним ви знайдете кнопку "Оновити";
- натисніть на кнопку "Оновити". Після оновлення кнопка "Оновити" перетвориться на "Відкрити";
- якщо ви хочете встановити всі очікувані оновлення програми, натисніть кнопку "Оновити все".
Нагадаємо, іноді можна помітити, що вільна пам'ять на iPhone ніби випаровується. Причиною цьому може бути прихована тека з дублікатами фотографій, яка займає суттєву частину вільного простору.
Також ми писали, що майже всі останні моделі iPhone мають функціональну кнопку Action. На неї можна призначити ліхтарик, камеру та інші функції й програми, доступ до яких можна отримати в один дотик.
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