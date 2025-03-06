Как автоматически и вручную обновлять приложения на iPhone — могут знать не все

Приложение App Store на экране iPhone. Фото: Unsplash

Благодаря своевременному обновлению программ на iPhone вы получаете все новые функции, обновления безопасности, исправления ошибок и лучшую стабильность работы приложений. Запуск самых новых версий приложений для iPhone обеспечивает более плавную и качественную работу и исключает различные проблемы. Но как обновить приложения на iPhone? Нужно ли обновлять все приложения вручную, или существует автоматизированный процесс?

Об этом рассказывает TechViral.

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Как автоматически обновлять приложения на iPhone

В магазине App Store вашего iPhone есть функция, которая автоматически устанавливает новые обновления приложений. По умолчанию эта функция включена, но иногда она может вести себя неправильно. Чтобы включить ее, необходимо:

запустить "Настройки" на вашем iPhone;

прокрутить вниз и коснуться App Store;

найти переключатель "Обновление приложений" в разделе "Автоматические загрузки";

включить "Обновление приложений".

Как включить автоматическое обновление приложений в App Store. Фото: TechViral

Отныне Apple App Store будет автоматически устанавливать необходимые обновления программ на ваш iPhone. Вы не можете выбирать, какие именно приложения обновлять, поскольку iOS автоматически подстраивается под особенности использования вашего iPhone и выбирает лучшее время для их обновления.

Как обновить приложения на iPhone вручную

Если вы не хотите, чтобы App Store устанавливал обновления автоматически, лучше отключить функцию, которую вы включили в первом способе. После отключения выполните эти простые шаги, чтобы обновить приложения на iPhone вручную:

откройте Apple App Store на своем iPhone;

нажмите на изображение вашего профиля в правом верхнем углу;

прокрутите вниз, чтобы увидеть список всех приложений, установленных на вашем iPhone. Если какое-то приложение нуждается в обновлении, рядом с ним вы найдете кнопку "Обновить";

нажмите на кнопку "Обновить". После обновления кнопка "Обновить" превратится в "Открыть";

если вы хотите установить все ожидаемые обновления приложения, нажмите кнопку "Обновить все".

Напомним, иногда можно заметить, что свободная память на iPhone будто испаряется. Причиной этому может быть скрытая папка с дубликатами фотографий, которая занимает существенную часть свободного пространства.

Также мы писали, что почти все последние модели iPhone имеют функциональную кнопку Action. На нее можно назначить фонарик, камеру и другие функции и приложения, доступ к которым можно получить в одно касание.