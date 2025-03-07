Як додати другу мову до функції "Пошук" на iPhone — інструкція

Словник на екрані iPhone. Фото: MakeUseOf

За замовчуванням функція "Пошук" надає визначення слів лише тією мовою, на яку налаштовано ваш iPhone. Однак, якщо ви володієте кількома мовами, ви можете налаштувати програму "Пошук" на визначення слів іншими мовами.

Про те, як зробити це, пише MakeUseOf.

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Як додати другорядні мови до словника на iPhone

Ви можете додати словник для другорядної мови на iPhone або з програми "Налаштування", або з картки "Пошук".

Для цього у додатку "Налаштування":

перейдіть до "Загальне" — "Словник";

знайдіть у списку свою другу мову і торкніться її, щоб завантажити словник для неї.

Крім того, ви можете додати словник другої мови з картки Look Up таким чином:

перейдіть до будь-якої програми, де ви можете використовувати Look Up;

довго натисніть і утримуйте слово та виберіть "Шукати" в контекстному меню. Якщо на вашому iPhone увімкнено функцію Apple Intelligence, вам може знадобитися провести пальцем вліво по доступних варіантах, щоб відкрити картку "Пошук";

коли з'явиться картка "Пошук", прокрутіть її вниз і виберіть "Керування словниками";

нарешті, знайдіть і торкніться мови, словник якої ви хочете завантажити, і почнеться завантаження.

Коли ви завантажите словник, ви побачите позначку поруч із ним. Якщо ви хочете видалити словник у будь-який момент, просто натисніть на нього ще раз.

Як використовувати функцію "Пошук" на iPhone різними мовами. Фото: MakeUseOf

Як використовувати функцію "Пошук" на iPhone різними мовами. Фото: MakeUseOf 1 / 2

Для деяких мов ви побачите два словники: один, який визначає слова цією мовою, а інший — англійською або українською. Останній корисний, коли ви вивчаєте нову мову.

Як використовувати "Знайти" для визначення слів у вашій другій мові

Після додавання словника вашої другої мови до "Пошуку" все готово. Просто натисніть і утримуйте слово, значення якого ви хочете дізнатися, і виберіть "Шукати" в контекстному меню. Після цього Look Up поверне його значення тією ж мовою.

Щоб дізнатися більше про вибране слово, натисніть "Пошук в Інтернеті" на картці "Пошук". Ви перейдете до результатів пошуку Google за цим словом у програмі Safari.

Як використовувати другорядну мову у функції "Знайти" на iPhone. Фото: MakeUseOf

Як використовувати другорядну мову у функції "Знайти" на iPhone. Фото: MakeUseOf 1 / 2

Функція "Пошук" спрощує пошук визначень невідомих слів на вашому iPhone. Додавання словників другої мови робить цю функцію ще більш корисною і позбавляє вас від необхідності шукати слова в окремому додатку-словнику.

Ви оціните цю можливість найбільше, якщо переглядаєте вебсторінки вашою другою мовою або часто обмінюєтеся текстами з людьми на вашій другій мові. Крім того, вона також стане в пригоді, коли ви вивчаєте нову мову.

Нагадаємо, оновлення застосунків на iPhone надає доступ до нових функцій та версій безпеки. На нових пристроях не завжди за замовчуванням цей процес автоматизовано, тому деякі користувачі можуть заплутатися.

Також ми писали, що практично у всіх останніх моделях iPhone є функціональна кнопка Action. На неї можна призначити багато функцій, від ліхтарика до відкриття камери, отримуючи доступ в один дотик.