Маша Ефросинина отреагировала на мобилизацию обвиняемых в издевательстве над девочкой на Закарпатье - подробности

Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведущая и общественный деятель Маша Ефросинина отреагировала на новые обстоятельства резонансного дела об изнасиловании несовершеннолетней девочки на Закарпатье в марте 2023 года. Знаменитость прокомментировала новость о мобилизации обвиняемых по делу.

Свое мнение Маша высказала на своей странице в Instagram.

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Телеведущая внимательно следит за ходом событий в расследовании резонансного дела. Так, накануне стало известно, что двое обвиняемых решили мобилизоваться в ряды ВСУ.

Ефросинина возмутилась, что из-за пробелов в системе теперь виновные в тяжком преступлении смогут уйти от ответственности.

"Адвокаты обвиняемых использовали, кажется, все абсурдные причины, чтобы затянуть дело и оттянуть момент вынесения приговора. Но фантазия таки достигла своего цинизма. Вчера двое из трех обвиняемых не явились на заседание, потому что, внимание... решили мобилизоваться. И не через ТЦК на Закарпатье, а аж в самом Обухове под Киевом. То есть, ребята, которым в этом году исполнилось 18, которых еще не могут мобилизовать согласно законодательству, именно накануне судебного заседания почему-то решают, что они хотят "защищать" Родину. Это же надо какое совпадение", — написала ведущая.

Ефросинина провела параллель между делом в Закарпатье и еще одним громким расследованием об изнасиловании полицейскими женщины в Кагарлыке. Один из обвиняемых также мобилизовался через Обуховский ТЦК.

Ведущая подчеркнула, что хочет привлечь как можно больше внимания к отсутствию справедливого правосудия в стране и надеется, что все виновные получат свое.

"Я еще раз подчеркиваю, что сознательно освещаю весь процесс об изнасиловании ребенка только в одном деле — так вы можете увидеть всю реальность под названием "привлечение обидчика к ответственности за насилие" в нашей стране от А до Я. А сколько детей и женщин насилуют ежедневно? И сколько обидчиков даже до полиции "не доходят". Представить просто страшно, охватывает ужас и отчаяние.

Насилие в нашей стране не наказывается справедливо.Очень хочется верить, что этот плевок в лицо обществу, которое ждет справедливости, и в первую очередь военным, которые нас защищают, еще можно остановить", — написала ведущая.

Ранее стало известно, что P. Diddy пытался изнасиловать бизнесмена на одной из "белых вечеринок".

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