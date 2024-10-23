Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Ефросинина возмутилась из-за мобилизации подозреваемых в насилии над девочкой arrow

Ефросинина возмутилась из-за мобилизации подозреваемых в насилии над девочкой

23 октября 2024 12:37
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Маша Ефросинина отреагировала на мобилизацию обвиняемых в издевательстве над девочкой на Закарпатье - подробности
Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Телеведущая и общественный деятель Маша Ефросинина отреагировала на новые обстоятельства резонансного дела об изнасиловании несовершеннолетней девочки на Закарпатье в марте 2023 года. Знаменитость прокомментировала новость о мобилизации обвиняемых по делу.

Свое мнение Маша высказала на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Ефросинина гневно отреагировала на новые детали Закарпатского дела

Телеведущая внимательно следит за ходом событий в расследовании резонансного дела. Так, накануне стало известно, что двое обвиняемых решили мобилизоваться в ряды ВСУ.

Ефросинина возмутилась, что из-за пробелов в системе теперь виновные в тяжком преступлении смогут уйти от ответственности.

"Адвокаты обвиняемых использовали, кажется, все абсурдные причины, чтобы затянуть дело и оттянуть момент вынесения приговора. Но фантазия таки достигла своего цинизма. Вчера двое из трех обвиняемых не явились на заседание, потому что, внимание... решили мобилизоваться. И не через ТЦК на Закарпатье, а аж в самом Обухове под Киевом. То есть, ребята, которым в этом году исполнилось 18, которых еще не могут мобилизовать согласно законодательству, именно накануне судебного заседания почему-то решают, что они хотят "защищать" Родину. Это же надо какое совпадение", — написала ведущая.

Ефросинина провела параллель между делом в Закарпатье и еще одним громким расследованием об изнасиловании полицейскими женщины в Кагарлыке. Один из обвиняемых также мобилизовался через Обуховский ТЦК.

Ведущая подчеркнула, что хочет привлечь как можно больше внимания к отсутствию справедливого правосудия в стране и надеется, что все виновные получат свое.

"Я еще раз подчеркиваю, что сознательно освещаю весь процесс об изнасиловании ребенка только в одном деле — так вы можете увидеть всю реальность под названием "привлечение обидчика к ответственности за насилие" в нашей стране от А до Я. А сколько детей и женщин насилуют ежедневно? И сколько обидчиков даже до полиции "не доходят". Представить просто страшно, охватывает ужас и отчаяние.

Насилие в нашей стране не наказывается справедливо.Очень хочется верить, что этот плевок в лицо обществу, которое ждет справедливости, и в первую очередь военным, которые нас защищают, еще можно остановить", — написала ведущая.

Ранее стало известно, что P. Diddy пытался изнасиловать бизнесмена на одной из "белых вечеринок".

Также экс-учасница The Pussycat Dolls намекнула на других обидчиков, кроме P. Diddy.

суд расследование изнасилование мобилизация Маша Ефросинина

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:17 Зинченко отдельно подошел к болельщикам Шахтера после матча с Арсеналом

Text

13:16 Подготовка теракта в Киеве и задержание российских агентов — эфир День.LIVE

13:00 Помощь бойцам и семьям — где в Украине выплачивают до 60 тыс. грн

12:59 Нельзя забывать — в Одессе почтили память жертв Холокоста, фото

12:49 Украина получила очередной транш от МВФ — какая сумма и на что потратят

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК - 80x80

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК

12:31 В школах Одесчины будут новые кухни и столовые — кому повезет

12:27 Скандал вокруг МСЭК — Ляшко ответил, собирается ли в отставку

12:24 Украинцам повысят пенсии — как вырастут выплаты после новой индексации

12:13 Враг нанес удар по Черкасщине — есть попадания в жилые дома и автовокзал

11:58 Цены почти втрое выше — базовый продукт в Украине продолжает дорожать

13:17 Зинченко отдельно подошел к болельщикам Шахтера после матча с Арсеналом

13:00 Помощь бойцам и семьям — где в Украине выплачивают до 60 тыс. грн

12:59 Нельзя забывать — в Одессе почтили память жертв Холокоста, фото

12:49 Украина получила очередной транш от МВФ — какая сумма и на что потратят

12:31 В школах Одесчины будут новые кухни и столовые — кому повезет

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК - 80x80

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК

12:27 Скандал вокруг МСЭК — Ляшко ответил, собирается ли в отставку

12:24 Украинцам повысят пенсии — как вырастут выплаты после новой индексации

12:13 Враг нанес удар по Черкасщине — есть попадания в жилые дома и автовокзал

11:58 Цены почти втрое выше — базовый продукт в Украине продолжает дорожать

11:57 Британия выделит деньги для защиты портов Великой Одессы — подробности

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

18 октября 2024

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Эксклюзив

06:56 Работа в небе во время войны — как сегодня летают украинские стюардессы

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Text

13:16 Подготовка теракта в Киеве и задержание российских агентов — эфир День.LIVE

Text

10:25 Корольчук спрогнозировал, когда в Украине могут возобновиться отключение света

Text

08:00 Зеленский упрекнул НАТО в нехватке оружия для остановки Путина — эфир Ранок.LIVE

Text

07:58 Ауслендер рассказал, как Израиль готовится к жесткому ответу Ирану

Text

06:41 Исторический визит Байдена и строгие правила на Хэллоуин — главное из Германии

22 октября 2024
Text

22:39 Гончаренко объяснил, как увольнение Костина повлияет на его карьеру

Text

21:11 США передали дополнительный пакет помощи Израилю — Ауслендер ответил, что туда вошло

Text

20:42 Летальное оружие от Южной Кореи и последствия обстрела Сум — Просто.Новини

Text

19:34 Юрист сделал громкое заявление о снижении мобилизационного возраста

Text

18:42 Эксперт прокомментировал возможность введения в Украину войск НАТО

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака