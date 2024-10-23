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Известная активистка отреагировала на попытку ТЦК "помочь" обвиняемым в насилии

23 октября 2024 17:39
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Изнасилование девочки в Закарпатье - Елена Пшеничная высказалась о мобилизации обвиняемых
Елена Пшеничная. Фото: instagram.com/o.pshenychna
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Писательница и общественный деятель Елена Пшеничная высказалась о резонансном закарпатском деле. Активистка возмутилась тем, что обвиняемые в изнасиловании несовершеннолетней девочки пытаются избежать наказания через мобилизацию.

Об этом писательница написала в своем Instagram.

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Пшеничная высказалась о мобилизации обвиняемых по закарпатскому делу

В своем посте активистка гневно отреагировала на действия Обуховского ТЦК, из-за которого двое обвиняемых в преступлении пытаются мобилизоваться в ряды ВСУ.

"Да, друзья, вам не показалось. Именно Обуховским. Тем, что в Киевской области. Суд, значит, в Воловце, обвиняемые в Нижних Воротах, а порешали ребятам в Обухове. География солидарности! Магия! Двое из троих обвиняемых, достигнув 18-летия и понимая, что убежать от приговора им уже никак, а сегодня были все шансы завершить этот судебный процесс, решили мобилизоваться. На судебное заседание утром они не пришли, так как повестка, должны были быть в Обухове", — возмутилась Пшеничная.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Olena Psenychna (@o.pshenychna)

Получить повестку, да еще из Киевщины, ребята могли только в том случае, что самостоятельно обратились в ТЦК как "добровольцы".

"Ребятам всего 18, у них нет военного образования, не служили срочную службу, не являются офицерами запаса, поэтому их не мобилизовали бы без добровольного согласия. В аккурат перед решающим судебным заседанием. То есть чуваки и их мамки сознательно пошли на этот шаг. Но не в родной ТЦК на Закарпатье, а через всю страну в Обухов. Путешественники мамкины, схематозники бабьи", — высказалась писательница.

Как отметила писательница, такое происходит уже не в первый раз. Ранее такой же "схемой" избежать наказания попытались полицейские из Кагарлика, обвиняемые в изнасиловании женщины-свидетеля.

Пшеничная была ошеломлена таким циничным поведением определенных работников ТЦК. Писательница призвала общественность дать огласку этому делу, чтобы наконец достичь правосудия для обидчиков.

"Знаете, что самое отвратительное в этой истории? Это то, что во время страшной войны, когда лучшие люди защищают нас и отдают жизнь, к*рва Обуховское ТЦК говорит буквально: "Насилуйте! Калечьте! А потом приходите к нам, мы вас тихонько "мобилизуем". Давайте сейчас сделаем все возможное, чтобы остановить это дно. Ну и ключевое, мы все равно не слезем с них, пока насильники не будут наказаны", — подчеркнула Пшеничная.

Закарпатское дело — что известно

Инцидент с изнасилованием 14-летней девушки произошел в поселке Верхние Ворота на Закарпатье еще в марте 2023 года. Все это время продолжалось расследование и судебный процесс, на котором уже должны были вынести приговор трем обидчикам пострадавшей.

Однако на днях стало известно, что двое из обвиняемых пытаются мобилизоваться в ряды ВСУ, чтобы отсрочить судебное решение.

Как сообщали Новини.LIVE, обвиняемые обратились в Обуховский РТЦК в Киевской области, что сразу вызвало подозрения в попытке избежать правосудия.

Напомним, что Маша Ефросинина также остро отреагировала на новый поворот по закарпатскому делу . Ведущая возмутилась, что жертвы насилия не могут получить справедливый приговор для нападающих.

писатели ТЦК и СП Закарпатье мобилизация скандал

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