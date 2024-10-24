Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Військовий "Осман" спровокував чутки про втечу за кордон — де він насправді arrow

Військовий "Осман" спровокував чутки про втечу за кордон — де він насправді

24 жовтня 2024 10:00
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Військовий Осман зізнався, чи дійсно пішов у СЗЧ та виїхав за кордон — подробиці, фото
Станіслав "Осман" Бунятов. Фото: instagram.com/stanislav_osman
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Військовослужбовець та активіст Станіслав Бунятов, відомий за позивним "Осман", викликав хвилю обговорень у мережі. Штурмовик батальйону "Айдар" заявив, що самовільно залишив частину та виїхав з України.

Про це військовий написав у Instagram.

Читайте також:

Осман розповів, де насправді перебуває

Боєць батальйону "Айдар" поділився на своїй сторінці в соцмережі світлиною, на якій відпочиває біля басейну. 

У підписі до фото він зазначив, що вирішив піти в СЗЧ та поїхати на відпочинок до Туреччини.

"Важке рішення, потребує часу. Зараз я в Туреччині, для мене служба закінчилась, я в СЗЧ. Нехай щастить шановні", — написав Станіслав.

Публікація "Османа"
Публікація "Османа". Фото: instagram.com/stanislav_osman

Також військовослужбовець продублював світлину в Instastories, де написав, що втомився бути "рабом системи". 

"Осман" відповів на закиди в мережі
Осман відповів на закиди в мережі. Фото: instagram.com/stanislav_osman

Публікація викликала хвилю обговорення у коментарях. Дехто з користувачів обурився заявою воїна та відписався від нього у соцмережах, інша половина — підтримала.

Однак, були і ті, хто одразу розпізнав жарт у публікації Османа. Уважні підписники помітили, що світлину він зробив в одному з заміських готелів на Дніпропетровщині. 

Користувачі припустили, що у такий спосіб Станіслав хотів "постібатися" з системи та теми СЗЧ.

З часом Осман все ж таки підтвердив здогадки підписників та заявив, що дійсно не виїздив за кордон, а фото були зроблені під час відпустки ще влітку. 

"Гаразд, розслабтеся. Відео і фото були зроблені влітку під час відпустки. В СЗЧ йти не збираюсь. Якщо всі підуть в СЗЧ, то до перемовин діло не дійде. Будете збирати лахи і тікати, бо якби ви противника не називали, а він в СЗЧ не піде навіть у чужій країні. Бо хоче жити краще, ніж зараз, в Бердянську їм дуже подобається", — написав Осман.

Осман відповів, де перебуває
Осман відповів, де перебуває. Фото: instagram.com/stanislav_osman

Нагадаємо, відомий актор зізнався, чому досі не служить в лавах ЗСУ.

Раніше стало відомо, що ВАКС позбавив зрадницю Таїсію Повалій майна в Україні та прав на деякі пісні.

активісти СЗЧ військовослужбовці соцмережі війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:00 У футболці з промовистим написом — Зеленський викликав істерику в росіян

11:00 Ветеранам нададуть грошову допомогу — хто має право та розмір виплат

10:58 Кім пояснив, чому взяв на поруки нардепку, яка придбала дім на Одещині

Text

10:58 Тимочко пояснив, як росіяни використовуватимуть військових КНДР на фронті

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

10:32 На Покровському напрямку загарбники стратили чотирьох українських бійців

10:29 Черговий обстріл Одещини ракетами з боку Росії — що відомо

10:03 У Києві підрядник поклав на депозит гроші, виділені на будівництво метро

10:00 Військовий "Осман" спровокував чутки про втечу за кордон — де він насправді

09:58 Постійно під прицілом — стала відома причина маневрів росіян у Чорному морі

11:00 У футболці з промовистим написом — Зеленський викликав істерику в росіян

11:00 Ветеранам нададуть грошову допомогу — хто має право та розмір виплат

10:58 Кім пояснив, чому взяв на поруки нардепку, яка придбала дім на Одещині

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

10:32 На Покровському напрямку загарбники стратили чотирьох українських бійців

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

10:29 Черговий обстріл Одещини ракетами з боку Росії — що відомо

10:03 У Києві підрядник поклав на депозит гроші, виділені на будівництво метро

10:00 Військовий "Осман" спровокував чутки про втечу за кордон — де він насправді

09:58 Постійно під прицілом — стала відома причина маневрів росіян у Чорному морі

09:45 На 38% дорожче — популярний овоч в Україні злетить у ціні до зими

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

21 жовтня 2024

23:41 Військовий із США розповів, чому воює за Україну

18 жовтня 2024

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

Text

10:58 Тимочко пояснив, як росіяни використовуватимуть військових КНДР на фронті

Text

08:00 Зеленський і Сирський провели нараду та ухвалили рішення — ефір Ранок.LIVE

Text

07:13 У Франції пройшла велика зустріч волонтерських організацій

23 жовтня 2024
Text

21:45 У ЗСУ повідомили, чи планує Росія масштабний наступ на Запоріжжя

Text

19:36 Гучна заява Буданова та прибуття солдат КНДР до Росії — Просто.Новини

Text

18:29 Лікарка назвала головну причину смертності в Україні

Text

17:52 Льотчики КНДР в Росії та перевірка підприємств на критичність — ефір Вечір.LIVE

Text

17:12 Скандал з пенсіями прокурорів — аналітик назвав структуру причетну до схем

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

16:36 Офіцер ЗСУ пояснив, чого не вистачає, аби зупинити наступ РФ

Text

13:54 Братчук повідомив про російську ІПСО щодо “ударного кулака” на Запоріжжі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні