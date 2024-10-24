Військовий Осман зізнався, чи дійсно пішов у СЗЧ та виїхав за кордон — подробиці, фото

Станіслав "Осман" Бунятов. Фото: instagram.com/stanislav_osman

Військовослужбовець та активіст Станіслав Бунятов, відомий за позивним "Осман", викликав хвилю обговорень у мережі. Штурмовик батальйону "Айдар" заявив, що самовільно залишив частину та виїхав з України.

Про це військовий написав у Instagram.

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Боєць батальйону "Айдар" поділився на своїй сторінці в соцмережі світлиною, на якій відпочиває біля басейну.

У підписі до фото він зазначив, що вирішив піти в СЗЧ та поїхати на відпочинок до Туреччини.

"Важке рішення, потребує часу. Зараз я в Туреччині, для мене служба закінчилась, я в СЗЧ. Нехай щастить шановні", — написав Станіслав.

Публікація "Османа". Фото: instagram.com/stanislav_osman

Також військовослужбовець продублював світлину в Instastories, де написав, що втомився бути "рабом системи".

Осман відповів на закиди в мережі. Фото: instagram.com/stanislav_osman

Публікація викликала хвилю обговорення у коментарях. Дехто з користувачів обурився заявою воїна та відписався від нього у соцмережах, інша половина — підтримала.

Однак, були і ті, хто одразу розпізнав жарт у публікації Османа. Уважні підписники помітили, що світлину він зробив в одному з заміських готелів на Дніпропетровщині.

Користувачі припустили, що у такий спосіб Станіслав хотів "постібатися" з системи та теми СЗЧ.

З часом Осман все ж таки підтвердив здогадки підписників та заявив, що дійсно не виїздив за кордон, а фото були зроблені під час відпустки ще влітку.

"Гаразд, розслабтеся. Відео і фото були зроблені влітку під час відпустки. В СЗЧ йти не збираюсь. Якщо всі підуть в СЗЧ, то до перемовин діло не дійде. Будете збирати лахи і тікати, бо якби ви противника не називали, а він в СЗЧ не піде навіть у чужій країні. Бо хоче жити краще, ніж зараз, в Бердянську їм дуже подобається", — написав Осман.

Осман відповів, де перебуває. Фото: instagram.com/stanislav_osman

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