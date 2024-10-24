Військовий Осман зізнався, чи дійсно пішов у СЗЧ та виїхав за кордон — подробиці, фото

Військовий "Осман" спровокував чутки про втечу за кордон — де він насправді
Військовослужбовець та активіст Станіслав Бунятов, відомий за позивним "Осман", викликав хвилю обговорень у мережі. Штурмовик батальйону "Айдар" заявив, що самовільно залишив частину та виїхав з України.
Про це військовий написав у Instagram.
Осман розповів, де насправді перебуває
Боєць батальйону "Айдар" поділився на своїй сторінці в соцмережі світлиною, на якій відпочиває біля басейну.
У підписі до фото він зазначив, що вирішив піти в СЗЧ та поїхати на відпочинок до Туреччини.
"Важке рішення, потребує часу. Зараз я в Туреччині, для мене служба закінчилась, я в СЗЧ. Нехай щастить шановні", — написав Станіслав.
Також військовослужбовець продублював світлину в Instastories, де написав, що втомився бути "рабом системи".
Публікація викликала хвилю обговорення у коментарях. Дехто з користувачів обурився заявою воїна та відписався від нього у соцмережах, інша половина — підтримала.
Однак, були і ті, хто одразу розпізнав жарт у публікації Османа. Уважні підписники помітили, що світлину він зробив в одному з заміських готелів на Дніпропетровщині.
Користувачі припустили, що у такий спосіб Станіслав хотів "постібатися" з системи та теми СЗЧ.
З часом Осман все ж таки підтвердив здогадки підписників та заявив, що дійсно не виїздив за кордон, а фото були зроблені під час відпустки ще влітку.
"Гаразд, розслабтеся. Відео і фото були зроблені влітку під час відпустки. В СЗЧ йти не збираюсь. Якщо всі підуть в СЗЧ, то до перемовин діло не дійде. Будете збирати лахи і тікати, бо якби ви противника не називали, а він в СЗЧ не піде навіть у чужій країні. Бо хоче жити краще, ніж зараз, в Бердянську їм дуже подобається", — написав Осман.
Нагадаємо, відомий актор зізнався, чому досі не служить в лавах ЗСУ.
Раніше стало відомо, що ВАКС позбавив зрадницю Таїсію Повалій майна в Україні та прав на деякі пісні.
Читайте Новини.LIVE!