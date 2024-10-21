Владислав Никитюк зізнався, чому не хоче вступати до лав ЗСУ Садовыйподробиці

Владислав Никитюк. Фото: скриншот

Актор Владислав Никитюк часто отримує запитання від своїх шанувальників, чому він досі не пішов на службу до лав ЗСУ. Зірка серіалу "Дві сестри" зізнався, що поки не готовий бути добровольцем.

Про це актор розповів в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Читайте також:

Владислав Никитюк відповів, чому не служить на фронті

Як зізнався актор, зараз в нього є багато запитань щодо того, чи готовий він брати до рук зброю. Однак не виключає той факт, що скоро може доєднатися до лав ЗСУ.

"Я не маю бажання бути добровольцем. Якщо на початку війни в мене були десятки запитань, то зараз в мене їх сотні. Я не готовий іти добровольцем, бо я зараз не можу зрозуміти, до чого це приведе в моєму житті. Тобто, якщо, наприклад, я розумів на початку, що це дуже об'єднана історія і, якщо ми всі дійсно зберемося, то з допомогою партнерів ми зараз це швидко все завершимо. Тоді в мене було це бажання, і тоді я їздив на схід завозити гуманітарну допомогу не лише для того, щоб її завести, я хотів подивитися як це, щоб на майбутнє розуміти, у що я зараз буду входити. Потім з часом трішки віра хитається", — висловився актор.

Актор Влад Никитюк. Фото: instagram.com/niki_vlad

Ще одна з причин, чому б Владиславу зараз не хотілося іти воювати, це його кар'єра. Адже за останній час в нього з'явилося багато нових проєктів, які допомагають йому забезпечувати родину.

"Зараз такий період, коли в мене робота з'являється і мені буде дуже шкода. Буде дуже шкода, коли цей момент з'явився і можна якось прогодувати свою сім'ю, і щоб він просто зараз не зник, грубо кажучи", — сказав Никитюк.

Попри своє небажання бути на фронті, актор все ж таки став на військовий облік та навіть пройшов навчання на оператора дрона у Третій штурмовій бригаді.

"Я готуюсь до цього поступово. Я розумію, що це питання часу. Я закінчив курси дронщиків у Третій штурмовій. Послухав ці історії, і маю розуміння, що я маю бути готовий до будь-чого, а для цього я маю готуватися і тому потихеньку щось робиться, а далі питання часу", — розповів актор.

Нагадаємо, співачка Оксана Білозір висловилася про необхідність бронювати артистів від мобілізації.

Раніше зірка серіалу "Дільничний з ДВРЗ" розповів, чому залишив службу в ЗСУ.