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Їх треба захистити — Оксана Білозір висловилася про бронь для артистів-чоловіків

21 жовтня 2024 14:45
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Оксана Білозір висловилася про потребу бронювати артистів — подробиці
Оксана Білозір. Фото: instagram.com/oksana_bilozir
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Співачка Оксана Білозір виловила свою думку щодо мобілізації артистів-чоловіків. Зірка вважає, що представники творчої сфери мають отримати бронювання від держави. 

Про це співачка заявила в інтерв'ю "РБК-Україна".

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На думку співачки, потрібно порушити питання щодо бронювання артистів-чоловіків під час війни. Як вважає Білозір, митці мають займатися іншою справою.

"Я взагалі чесно скажу, хочу підняти асоціацію творчих працівників. Я не знаю, є такі, чи ні, колись таке було. Її необхідно створити та ставити на бронь артистів. По іншому не може бути, хтось мусить творити, забезпечувати життя. Як талановитий піаніст чи талановитий скрипач має йти воювати? А хто буде дітей потім виховувати? Хто їх буде вчити в школі музиці? Хто буде для нас психологічне розвантаження робити?" — висловилася виконавиця.

Співачка Оксана Білозір
Співачка Оксана Білозір. Фото: instagram.com/oksana_bilozir

Також співачка додала, що держава має захистити тих артистів, які працюють над створенням та популяризацією українського контенту.

"Звісно, що треба бронювати митців, які дійсно творять культуру, особливо український національний контент. Їх треба захистити. Бо заради чого ми воюємо? Щоб вихолостити Україну? Тому зараз хочу цей процес ініціювати, створити по кожному регіону перелік тих артистів, митців, які повинні працювати на нашу перемогу. Це ідеологія, це є наше майбутнє. Це наш світогляд", — поділилася думкою артистка. 

Раніше зірка серіалу "Дільничний ДВРЗ" зізнався, чому відмовився від служби в ЗСУ.

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Оксана Білозір мобілізація українські зірки артисти бронювання

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14:55 Зіткнення вантажівки та маршрутки в Києві — відомо про першу жертву

14:32 Сирський провів нараду з питань удосконалення підготовки військових

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