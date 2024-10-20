Лайма Вайкуле не на жарт розлютила росіян

Латвійська співачка Лайма Вайкуле. Фото: скриншот YouTube

Латвійська співачка Лайма Вайкуле вчергове спростувала брехню росіян. Жителі РФ "змішали з брудом" зірку, пісні якої просто обожнювали.

Співачка дала інтерв'ю виданню "Дождь".

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Артистка звернулась до росіян та відкрито заявила про те, що влада їм відверто бреше і "промиває" мозок.

"У кожної людини є репутація. От коли-небудь у житті ви бачили, щоб я збрехала? А хіба я коли-небудь кому-небудь бажала поганого? Я хочу вам сказати, що те, що зараз відбувається, це ненормально. Ви не можете вірити в те, що напад на Україну — це через НАТО або тому, що інакше б українці напали б на вас. Це неправда, повірте мені", — заявила співачка.

Росіяни, почувши слова зірки, почали "плюватися жовчю".

"Коли ведучий сказав, що вона викликає реакцію у росіян, він не збрехав, реакцію вона викликає, щоправда здебільшого блювотну".

"Гнусавить весь час, жодна пісня не подобалася, не на одному концерті не була і не пішла б ніколи на цю годувальницю".

"Тонула, тонула — спливла. Значить, склад тіла і душі легший за воду. Фізика!".

Коментарі під інтерв'ю Лайми Вайкуле. Фото: скриншот YouTube

Лайма Вайкуле публічно підтримує Україну та повністю відмовилася від усіх своїх концертів у Росії. Зірка не боїться критикувати дії країни агресора.

Нагадаємо, росіяни зруйнували дім співака Артема Пивоварова у Вовчанську. А також ведуча Маша Єфросиніна поскаржилася на наслідки "арешту" в Росії.