Лайма Вайкуле не на жарт розлютила росіян

Росіяни накинулися на Лайму Вайкуле через правду про війну в Україні
Латвійська співачка Лайма Вайкуле вчергове спростувала брехню росіян. Жителі РФ "змішали з брудом" зірку, пісні якої просто обожнювали.
Співачка дала інтерв'ю виданню "Дождь".
Лайма Вайкуле про російську пропаганду
Артистка звернулась до росіян та відкрито заявила про те, що влада їм відверто бреше і "промиває" мозок.
"У кожної людини є репутація. От коли-небудь у житті ви бачили, щоб я збрехала? А хіба я коли-небудь кому-небудь бажала поганого? Я хочу вам сказати, що те, що зараз відбувається, це ненормально. Ви не можете вірити в те, що напад на Україну — це через НАТО або тому, що інакше б українці напали б на вас. Це неправда, повірте мені", — заявила співачка.
Росіяни, почувши слова зірки, почали "плюватися жовчю".
"Коли ведучий сказав, що вона викликає реакцію у росіян, він не збрехав, реакцію вона викликає, щоправда здебільшого блювотну".
"Гнусавить весь час, жодна пісня не подобалася, не на одному концерті не була і не пішла б ніколи на цю годувальницю".
"Тонула, тонула — спливла. Значить, склад тіла і душі легший за воду. Фізика!".
Лайма Вайкуле публічно підтримує Україну та повністю відмовилася від усіх своїх концертів у Росії. Зірка не боїться критикувати дії країни агресора.
Нагадаємо, росіяни зруйнували дім співака Артема Пивоварова у Вовчанську. А також ведуча Маша Єфросиніна поскаржилася на наслідки "арешту" в Росії.
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