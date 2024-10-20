Лайма Вайкуле не на шутку разозлила россиян

Россияне набросились на Лайму Вайкуле из-за правды о войне в Украине
Латвийская певица Лайма Вайкуле в очередной раз опровергла ложь россиян. Жители РФ "смешали с грязью" звезду, песни которой просто обожали.
Певица дала интервью изданию "Дождь".
Лайма Вайкуле о российской пропаганде
Артистка обратилась к россиянам и открыто заявила о том, что власть им откровенно лжет и "промывает" мозг.
"У каждого человека есть репутация. Вот когда-нибудь в жизни вы видели, чтобы я соврала? А разве я когда-нибудь кому-нибудь желала плохого? Я хочу вам сказать, что то, что сейчас происходит, это ненормально. Вы не можете верить в то, что нападение на Украину — это из-за НАТО или потому, что иначе бы украинцы напали на вас. Это неправда, поверьте мне", — заявила певица.
Россияне, услышав слова звезды, начали "плеваться желчью".
"Когда ведущий сказал, что она вызывает реакцию у россиян, он не соврал, реакцию она вызывает, правда, в основном рвотную".
"Гнусавит все время, ни одна песня не нравилась, ни на одном концерте не была и не пошла бы никогда на эту кормилицу".
"Тонула, тонула — всплыла. Значит состав тела и души легче воды. Физика!".
Лайма Вайкуле публично поддерживает Украину и полностью отказалась от всех концертов в России. Звезда не опасается критиковать действия страны агрессора.
Напомним, россияне разрушили дом певца Артема Пивоварова в Волчанске. А также ведущая Маша Ефросинина пожаловалась на последствия ареста в России.
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