Лайма Вайкуле не на шутку разозлила россиян

Латвийская певица Лайма Вайкуле. Фото: скриншот YouTube

Латвийская певица Лайма Вайкуле в очередной раз опровергла ложь россиян. Жители РФ "смешали с грязью" звезду, песни которой просто обожали.

Певица дала интервью изданию "Дождь".

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Артистка обратилась к россиянам и открыто заявила о том, что власть им откровенно лжет и "промывает" мозг.

"У каждого человека есть репутация. Вот когда-нибудь в жизни вы видели, чтобы я соврала? А разве я когда-нибудь кому-нибудь желала плохого? Я хочу вам сказать, что то, что сейчас происходит, это ненормально. Вы не можете верить в то, что нападение на Украину — это из-за НАТО или потому, что иначе бы украинцы напали на вас. Это неправда, поверьте мне", — заявила певица.

Россияне, услышав слова звезды, начали "плеваться желчью".

"Когда ведущий сказал, что она вызывает реакцию у россиян, он не соврал, реакцию она вызывает, правда, в основном рвотную".

"Гнусавит все время, ни одна песня не нравилась, ни на одном концерте не была и не пошла бы никогда на эту кормилицу".

"Тонула, тонула — всплыла. Значит состав тела и души легче воды. Физика!".

Комментарии под интервью Лаймы Вайкуле. Фото: скриншот YouTube

Лайма Вайкуле публично поддерживает Украину и полностью отказалась от всех концертов в России. Звезда не опасается критиковать действия страны агрессора.

Напомним, россияне разрушили дом певца Артема Пивоварова в Волчанске. А также ведущая Маша Ефросинина пожаловалась на последствия ареста в России.