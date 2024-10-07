Маша Єфросиніна повідомила про наслідки арешту в РФ — подробиці, фото

Не можу їздити в 30% світу — Єфросиніна поскаржилася на наслідки "арешту" в РФ
Телеведуча Маша Єфросиніна поділилася, з якими труднощами стикнулася після того, як її заочно заарештували в РФ. Зараз зірка перебуває у розшуку в країні-агресорці.
Про наслідки ведуча розповіла в своєму Instagram.
Єфросиніна поскаржилася на обмеження через "вирок" в Росії
Влітку 2023 року Басманний суд Москви "заочно" приговорив Єфросиніну до семи років колонії у справі про поширення військових "фейків" за мотивами політичної ненависті.
Тоді телеведуча із гумором відреагувала на "вирок" у країна-агресорці та зауважила, що це знак того, що вона все робить правильно. Однак, як зізналася, Маша в цієї ситуації є і зворотній бік.
Відтепер Єфросиніна не може поїхати в жодну з країн, яка має дружні відносини з РФ, адже там її можуть заарештувати.
"На початку 2023, коли в з*лупії мене оголосили в розшук і засудили на семи років колонії, мене ви всі вітали з цим! Але мало хто знає, що цей вирок накладає серйозні обмеження на мої подорожі — так, я не можу їздити приблизно в 30% країн світу, бо вони дружні з Росією і можуть мене видати. Отака історія... До Грузії своєї улюбленої не можу, наприклад. Жодної Туреччини, Еміратів...", — розповіла Єфросиніна.
Однак це не завадило телеведучій усе ж таки вирушити на відпочинок до Італії. Вперше за тривалий час Маша поїхала у відпустку сама.
"Я дозволила собі це... Відчувши, що всередині порожнеча, поїхати в подорож для себе... Без провини. Без дітей. Без наміру зробити "домашку" по роботі", — поділилася ведуча.
Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна відреагувала на хейт через свій вік.
Раніше Тіна Кароль вперше прокоментувала чутки про роман з відомим 30-річним бізнесменом.
Читайте Новини.LIVE!