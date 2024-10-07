Тіна Кароль відреагувала на чутки про роман з30-річним бізнесменом — подробиці, відео

Юрій Арошидзе та Тіна Кароль. Фото: instagram.com/u.aroshidze

Співачка Тіна Кароль вперше прокоментувала чутки про своє особисте життя. Зірці приписують стосунки з бізнесменом Юрійєм Арошидзе.

Відео з відповіддю Кароль з'явилося у TikTok.

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Нещодавно у мережі почали ширитися чутки про те, що 39-річна Тіна Кароль закрутила роман із молодшим на дев'ять років бізнесменом. За словами відомого блогера Богдана Беспалова, обранцем співачки виявився співзасновник клініки протезування Protez Foundation Юрій Арошидзе.

SHUMEI, Юрій Арошидзе та Тіна Кароль. Фото: instagram.com/u.aroshidze

Юрій має українське та грузинське коріння, але народився він у Білорусі та навіть, за чутками, пройшов там військову службу. Здебільшого чоловік мешкає у США, де вже має громадянство, однак часто буває в Україні та допомагає нашим захисникам.

У своїх соцмережах Арошидзе доволі часто ділиться світлинами з Кароль. Крім того, співачку часто бачили у компанії бізнесмена на публічних заходах.

Тіна Кароль та Юрій Арошидзе. Фото: instagram.com/u.aroshidze

Тривалий час Тіна жодним чином не реагувала на плітки. Однак все ж таки вирішила висловитися. Під час одного з концертів Кароль із властивим їй гумором відповіла на здогадки прихильників.

"Це все смішно. Особливо останнє – те, з ким мене поженили. Я кажу: в "Дії" не бачила, все підробка. На паркані теж пишуть і там нічого…" — сказала зірка.

Нагадаємо, раніше співак ALEKSEEV натякнув на кінець стосунків з відомою російською співачкою.

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