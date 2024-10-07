ALEKSEEV натякнув на розставання з відомою росіянкою — подробиці

Відомий співак натякнув на розставання з коханою-росіянкою
Співак ALEKSEEV розповів про зміни в своєму особистому житті. Артист натякнув на розставання з росіянкою, екссолісткою гурту "ВІА Гра" Уляною Синецькою.
Про це ALEKSEEV заговорив у в інтерв'ю М1.
ALEKSEEV заговорив про розрив з Уляною Синецькою
Уже давно ходять чутки про те, що співак та екс "ВІА Гра" вже не разом. Вони стали все рідше ділитися спільним контентом у соцмережах та не з'являються разом на публіці.
Ба більше, декілька разів ALEKSEEV заскочили на прогулянці із відомою українською блогеркою, Дашею Кубік. До цього часу пара офіційно не підтверджувала свій розрив.
Однак днями співак все ж таки заговорив про зміни в особистому житті. Щоправда, прямо ALEKSEEV так і не відповів, чи дійсно він розійшовся з росіянкою заради українки.
"Знаєте, плинність нашого життя, вона нескінченна, і постійно щось змінюється. Так сталося, що я перебуваю на тому етапі, коли дуже багато різних змін в моїй особистій долі. Не знаю, як все буде далі, але поки рухається саме так", — сказав артист.
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