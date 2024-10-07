ALEKSEEV натякнув на розставання з відомою росіянкою — подробиці

ALEKSEEV. Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Співак ALEKSEEV розповів про зміни в своєму особистому житті. Артист натякнув на розставання з росіянкою, екссолісткою гурту "ВІА Гра" Уляною Синецькою.

Про це ALEKSEEV заговорив у в інтерв'ю М1.

Читайте також:

ALEKSEEV заговорив про розрив з Уляною Синецькою

Уже давно ходять чутки про те, що співак та екс "ВІА Гра" вже не разом. Вони стали все рідше ділитися спільним контентом у соцмережах та не з'являються разом на публіці.

ALEKSEEV та Уляна Синецька. Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Ба більше, декілька разів ALEKSEEV заскочили на прогулянці із відомою українською блогеркою, Дашею Кубік. До цього часу пара офіційно не підтверджувала свій розрив.

Однак днями співак все ж таки заговорив про зміни в особистому житті. Щоправда, прямо ALEKSEEV так і не відповів, чи дійсно він розійшовся з росіянкою заради українки.

"Знаєте, плинність нашого життя, вона нескінченна, і постійно щось змінюється. Так сталося, що я перебуваю на тому етапі, коли дуже багато різних змін в моїй особистій долі. Не знаю, як все буде далі, але поки рухається саме так", — сказав артист.

Нагадаємо, що стало відомо, хто загадковий бойфренд Лесі Нікітюк та чим він займається.

Раніше співачка Ірина Білик натякнула на возз'єднання з колишнім чоловіком.