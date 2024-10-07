Леся Нікітюк зустрічається з військовослужбовцем Дмитром — фото

Українська телеведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк заінтригувала ранковим фото з новим бойфрендом. Він виявився військовослужбовцем з великою кількістю татуювань.

Редакція Новини.LIVE відшукала щасливця.

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Леся Нікітюк зустрічається з військовослужбовцем Дмитром

Українська шоувумен Леся Нікітюк приємно вразила підписників та медіа ніжною світлиною з коханим. Завдяки великому тату на тілі чоловіка, вдалося з'ясувати, у кого закохалась зірка.

Леся Нікітюк із коханим. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Леся Нікітюк зустрічається з військовослужбовцем, який підписаний, як Дмитро Бабчук. Його фотоблог заповнений світлинами у військовій амуніції.

Себе чоловік підписав, як "пенсіонер Збройних сил України, інфлюєнсер, наступний мер міста Одеса". Безперечно, хлопець Нікітюк має чудове почуття гумору, як і вона.

Також захисник під одним із дописів розповів, що йому 28 років і 8 з них — він у військовій справі.

"Невідомо, як би склалося моє життя, якби я не пішов в армію та не поїхав в АТО у 2016 році. Служба та війна зробили мене тим, ким я є зараз. А оглядаючись назад, даючи оцінку своєму життю, я можу з впевненістю сказати, що я ним задоволений", — пише Дмитро.

Нагадаємо, Леся Нікітюк лише нещодавно зізналась, що закохана в чоловіка. Також відьма розповідала, чому телеведуча досі не вийшла заміж.