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Стало известно, с кем встречается Леся Никитюк — имя и чем занимается

7 октября 2024 07:30
Валерия Соколенко - Редактор
Леся Никитюк встречается с военнослужащим Дмитрием
Украинская телеведущая Леся Никитюк. Фото: instagram/lesia_nikituk
Валерия Соколенко - Редактор

Украинская телеведущая Леся Никитюк заинтриговала утренним фото с новым бойфрендом. Он оказался военнослужащим с большим количеством татуировок.

Редакция Новини.LIVE отыскала счастливца.

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Леся Никитюк встречается с военнослужащим Дмитрием

Украинская шоувумен Леся Никитюк приятно поразила подписчиков и медиа нежной фотографией с любимым. Благодаря большой татуировке на теле мужчины удалось выяснить, в кого влюбилась звезда.

Леся Никитюк показала любимого парня
Леся Никитюк с любимым. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Леся Никитюк встречается с военнослужащим, подписанным, как Дмитрий Бабчук. Его фотоблог заполнен фотографиями в военной амуниции.

Себя мужчина подписал как "пенсионер Вооруженных сил Украины, инфлюенсер, следующий мэр города Одесса". Безусловно, парень Никитюк имеет прекрасное чувство юмора, как и она.

Также защитник под одним из постов рассказал, что ему 28 лет и 8 из них — он посвятил военному делу.

"Неизвестно, как бы сложилась моя жизнь, если бы я не пошел в армию и не поехал в АТО в 2016 году. Служба и война сделали меня тем, кем я являюсь сейчас. А оглядываясь назад, давая оценку своей жизни, я могу с уверенностью сказать, что я им доволен", — пишет Дмитрий.

Напомним, Леся Никитюк только недавно призналась, что влюблена в мужчину. Также ведьма рассказывала, почему телеведущая до сих пор не вышла замуж.

ВСУ Леся Никитюк Любовь телевидение украинские звезды военнослужащие

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