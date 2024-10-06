Леся Нікітюк засвітила свого обранця

Українська телеведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк відкрила завісу особистого життя. Зірка вперше показалася разом із коханим.

Спільне з ним фото вона опублікувала в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Відома ведуча опублікувала кадр, на якому позує перед дзеркалом зі своїм коханим. Нікітюк обіймає свого коханого із голим торсом. Підкачану спину чоловіка прикрашає велике татуювання черепа.

"Бобрий ранок", — лаконічно підписала фото вона.

Ведуча Леся Нікітюк із коханим. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Наразі зірка приховує ім'я обранця і нічого про нього не розповідає. Особисте життя ведучої оповите загадками. Чому така успішна та красива дівчина досі не заміжня, бралися розгадувати навіть відьми.

Нагадаємо, шоувумен Леся Нікітюк вразила стальним пресом під водоспадом. Також вона показала як знімаються випуски "Хто зверху?".