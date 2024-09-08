Леся Нікітюк показала свого колишнього хлопця

Леся Нікітюк показала 17-річну себе разом із колишнім хлопцем-діджеєм
Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала шанувальникам, який вигляд мала 19 років тому. Зірка позувала перед камерою разом зі своїм хлопцем-діджеєм.
Фото зірка показала в Storis на своїй сторінці в Instagram.
Леся Нікітюк показала архівне фото
Відома ведуча показала себе 17-річну. На опублікованому кадрі зірка постає перед камерою із привабливими хлопцем у червоній футболці. Нікітюк пояснила, що в той час зустрічалась із хлопцем, який працював діджеєм. Зірка не зізналася, чи спілкується нині із колишнім.
Ведуча також показала себе у 19 років. Біляве волосся Лесі здається більш насиченішим та темнішим.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Леся Нікітюк показала залаштунки зйомок шоу "Хто зверху?". А також ведуча показала, як доглядає за своїм тілом.
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