Леся Нікітюк показала свого колишнього хлопця

Українська телеведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала шанувальникам, який вигляд мала 19 років тому. Зірка позувала перед камерою разом зі своїм хлопцем-діджеєм.

Фото зірка показала в Storis на своїй сторінці в Instagram.

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Відома ведуча показала себе 17-річну. На опублікованому кадрі зірка постає перед камерою із привабливими хлопцем у червоній футболці. Нікітюк пояснила, що в той час зустрічалась із хлопцем, який працював діджеєм. Зірка не зізналася, чи спілкується нині із колишнім.

Ведуча також показала себе у 19 років. Біляве волосся Лесі здається більш насиченішим та темнішим.

Леся Нікітюк із колишнім коханим. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Леся Нікітюк у 19 років. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Нагадаємо, раніше ми писали, що Леся Нікітюк показала залаштунки зйомок шоу "Хто зверху?". А також ведуча показала, як доглядає за своїм тілом.