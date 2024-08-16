Телеведуча Леся Нікітюк. Фото: Instagram/lesia_nikituk

За словами телеведучої шоу "Хто зверху?" та "єПитання" Лесі Нікітюк, у неї з’явилася традиція — щодня відкривати для себе щось нове. Зіркова уродженка Хмельницького почала більше цікавитися мистецтвом — ходить у музеї та театри, приділяє час читанню книг. А ще дивиться фільми та серіали. Нікітюк розповіла про свої улюблені.

Про це повідомляє "Новий канал", обличчям якого є телеведуча.

Читайте також:

Улюблені фільми та серіали Лесі Нікітюк

Телеведуча зізналася, що їй постійно хотілося чогось нового й сучасного. А зараз вмикає собі класичні фільми.

"Кіно з легендарними акторами. Дуже подобаються фільми з Аль Пачіно. Наприклад, "Запах жінки". Також стрічки з Ентоні Гопкінсом", — розповіла Нікітюк

Нікітюк запевнила, що її любов до старого кіно не означає, що вона припинила дивитися щось сучасне.

"За останній період дуже сподобався серіал про внутрішню кухню індустрії розважального телебачення "Повернення". Там зіграла видатна зірка серіалу "Друзі", який мені теж дуже подобається, Ліза Кудроу", — зазначила Леся.

Нещодавно після зйомок третього сезону шоу "єПитання", Нікітюк подивилася американський фільм "Полювання на колишню" з Джерардом Батлером та Дженніфер Еністон в головних ролях.

"Люблю після насичених робочих буднів влаштувати день для себе. Обрала для перегляду цю стрічку й залишилася задоволеною", — підсумувала Нікітюк.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Леся Нікітюк показала залаштунки зйомок шоу "Хто зверху?". Також ми розповідали, що телеведучий Тімур Мірошниченко став ведучим нового проєкту "Клуб 1%".