Любимые фильмы и сериалы Леси Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк. Фото: Instagram/lesia_nikituk

По словам телеведущей шоу "Хто зверху?" и "єПитання", Леси Никитюк, у нее появилась традиция — ежедневно открывать для себя что-то новое. Звездная уроженка Хмельницкого стала больше интересоваться искусством — ходит в музеи и театры, уделяет время чтению книг. А еще смотрит фильмы и сериалы. Никитюк рассказала о своих любимых.

Об этом сообщает "Новый канал", лицом которого является телеведущая.

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Телеведущая призналась, что ей постоянно хотелось чего-нибудь нового и современного. А сейчас включает себе классические фильмы.

"Кино с легендарными актерами. Очень нравятся фильмы с Аль Пачино. Например, "Запах женщины". Также ленты с Энтони Хопкинсом", — рассказала Никитюк.

Никитюк заверила, что ее любовь к старому кино не означает, что она перестала смотреть что-нибудь современное.

"За последний период очень понравился сериал о внутренней кухне индустрии развлекательного телевидения "Возвращение". Там сыграла выдающаяся звезда сериала "Друзья", который мне тоже очень нравится, Лиза Кудроу", — отметила Леся.

Недавно после съемок третьего сезона шоу "єПитання", Никитюк посмотрела американский фильм "Охота на бывшую" с Джерардом Батлером и Дженнифер Энистон в главных ролях.

"Люблю после насыщенных рабочих будней устроить день для себя. Выбрала для просмотра эту ленту и осталась довольна", — подытожила Никитюк.

Напомним, ранее мы писали, что Леся Никитюк показала закулисье съемок шоу "Хто зверху?". Также мы рассказывали, что телеведущий Тимур Мирошниченко стал ведущим нового проекта "Клуб 1%" .