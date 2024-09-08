Леся Никитюк показала своего бывшего парня

Леся Никитюк показала 17-летнюю себя вместе с бывшим парнем-диджеем
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала поклонникам, как выглядела 19 лет назад. Звезда позировала перед камерой вместе со своим парнем-диджеем.
Фото звезда показала в Storis на своей странице в Instagram.
Леся Никитюк показала архивное фото
Известная ведущая показала себя 17-летнюю. На опубликованном кадре звезда предстает перед камерой с привлекательным парнем в красной футболке. Никитюк объяснила, что в то время встречалась с парнем, который работал диджеем. Звезда не призналась, общается ли сейчас с бывшим.
Ведущая также показала себя в 19 лет. Белокурые волосы Леси кажутся более насыщенными и темными.
Напомним, ранее мы писали, что Леся Никитюк показала застройку съемок шоу "Кто сверху?" . А также ведущая показала, как ухаживает за своим телом.
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