Леся Никитюк засветила своего избранника

Леся Никитюк впервые показалась в объятиях любимого
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк приоткрыла занавес личной жизни. Звезда впервые показалась вместе с любимым.
Совместное с ним фото она опубликовала в Stories на своей странице в Instagram.
Леся Никитюк "засветила" своего парня
Известная ведущая опубликовала кадр, на котором позирует перед зеркалом со своим возлюбленным. Никитюк обнимает своего любимого с голым торсом. Подкачанную спину мужчины украшает большая татуировка черепа.
"Боброе утро", — лаконично подписала фото она.
Пока звезда скрывает имя избранника и ничего о нем не рассказывает. Личная жизнь ведущей окутана загадками. Почему такая успешная и красивая девушка до сих пор не замужем, брались разгадывать даже ведьмы.
Напомним, шоувумен Леся Никитюк поразила стальным прессом под водопадом. Также она показала, как снимаются выпуски "Кто сверху?".
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