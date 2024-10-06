Леся Никитюк засветила своего избранника

Украинская телеведущая Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк приоткрыла занавес личной жизни. Звезда впервые показалась вместе с любимым.

Совместное с ним фото она опубликовала в Stories на своей странице в Instagram.

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Известная ведущая опубликовала кадр, на котором позирует перед зеркалом со своим возлюбленным. Никитюк обнимает своего любимого с голым торсом. Подкачанную спину мужчины украшает большая татуировка черепа.

"Боброе утро", — лаконично подписала фото она.

Ведущая Леся Никитюк с любимым. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Пока звезда скрывает имя избранника и ничего о нем не рассказывает. Личная жизнь ведущей окутана загадками. Почему такая успешная и красивая девушка до сих пор не замужем, брались разгадывать даже ведьмы.

Напомним, шоувумен Леся Никитюк поразила стальным прессом под водопадом. Также она показала, как снимаются выпуски "Кто сверху?".