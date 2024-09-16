Екстрасенс Марія Тиха поділилась одкровенням про особисте життя Лесі Нікітюк — відео

Відьма розсекретила, чому Леся Нікітюк досі не вийшла заміж
Екстрасенс Марія Тиха зробила розклад на картах Таро. Вона пророкує відомій телеведучій Лесі Нікітюк початок нового роману і розповіла, чому зірка ще не носить обручку.
Про це відьма висловилась для видання "Люкс ФМ".
Екстрасенс Марія Тиха прокоментувала особисте життя Лесі Нікітюк
Спадкова відьма Марія Тиха говорить, що наразі серце ведучої вільне, хоча залицяльників у неї вистачає. Влітку зірка могла зустріти під час поїздки чоловіка, з яким закрутила роман.
"Я думаю, що зараз в неї немає пари. Є якісь залицяльники, але от пари не бачу. До речі, влітку може бути знайомство з кимось. Карта Колісниці випала, а це або якась поїздка буде, або вона кудись їхатиме. Буде знайомство з чоловіком. До речі, випала карта Імператора — чоловік класний. Але це саме влітку", — говорить відьма.
Марія Тиха вважає Нікітюк чудовою жінкою, втім чоловікам складно бути з нею поруч. Вони бояться її успіху.
"Я розумію, чому в неї можуть бути проблеми з чоловіками. Вона сама себе створила, а чоловіки таких жінок бояться дуже сильно. Я їй бажаю, щоб у неї все чудово склалося і щоб вона знайшла того чоловіка, який має бути поруч із нею", — додала відьма.
Нагадаємо, шоувумен Леся Нікітюк вразила стальним пресом під водоспадом. Також вона показала як знімаються випуски "Хто зверху?".
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