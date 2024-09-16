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Відьма розсекретила, чому Леся Нікітюк досі не вийшла заміж

16 вересня 2024 13:00
Валерія Соколенко - Редактор
Екстрасенс Марія Тиха поділилась одкровенням про особисте життя Лесі Нікітюк — відео
Українська телеведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram/lesia_nikituk
Валерія Соколенко - Редактор

Екстрасенс Марія Тиха зробила розклад на картах Таро. Вона пророкує відомій телеведучій Лесі Нікітюк початок нового роману і розповіла, чому зірка ще не носить обручку.

Про це відьма висловилась для видання "Люкс ФМ". 

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Спадкова відьма Марія Тиха говорить, що наразі серце ведучої вільне, хоча залицяльників у неї вистачає. Влітку зірка могла зустріти під час поїздки чоловіка, з яким закрутила роман.

"Я думаю, що зараз в неї немає пари. Є якісь залицяльники, але от пари не бачу. До речі, влітку може бути знайомство з кимось. Карта Колісниці випала, а це або якась поїздка буде, або вона кудись їхатиме. Буде знайомство з чоловіком. До речі, випала карта Імператора — чоловік класний. Але це саме влітку", — говорить відьма.

Відьма Марія Тиха. Фото: скринщот
Відьма Марія Тиха. Фото: скринщот

Марія Тиха вважає Нікітюк чудовою жінкою, втім чоловікам складно бути з нею поруч. Вони бояться її успіху. 

"Я розумію, чому в неї можуть бути проблеми з чоловіками. Вона сама себе створила, а чоловіки таких жінок бояться дуже сильно. Я їй бажаю, щоб у неї все чудово склалося і щоб вона знайшла того чоловіка, який має бути поруч із нею", — додала відьма.

Чоловіки бояться успіху Лесі Нікітюк. Фото: instagram/lesia_nikituk
Чоловіки бояться успіху Лесі Нікітюк. Фото: instagram/lesia_nikituk

Нагадаємо, шоувумен Леся Нікітюк вразила стальним пресом під водоспадом. Також вона показала як знімаються випуски "Хто зверху?".

Леся Нікітюк відносини екстрасенс українські зірки кохання

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