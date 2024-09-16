Экстрасенс Мария Тиха поделилась откровением о личной жизни Леси Никитюк.

Ведьма рассекретила, почему Леся Никитюк до сих пор не вышла замуж
Экстрасенс Мария Тихая сделала расписание на картах Таро. Она предсказывает известной телеведущей Лесе Никитюк начало нового романа и рассказала, почему звезда еще не носит кольцо.
Об этом ведьма высказалась для издания "Люкс ФМ".
Экстрасенс Мария Тиха прокомментировала личную жизнь Леси Никитюк
Наследственная ведьма Мария Тихая говорит, что сейчас сердце ведущей свободно, хотя ухажеров у нее хватает. Летом звезда могла встретить во время поездки мужчину, с которым закрутила роман.
"Я думаю, что сейчас у нее нет пары. Есть какие-то поклонники, но вот пары не вижу. Кстати, летом может быть знакомство с кем-то. Карта Колесницы выпала, а это либо какая поездка будет, либо она будет куда-то ехать. Будет знакомство с мужчиной. Кстати, выпала карта Императора — мужчина классный. Но летом", — сказала ведьма.
Мария Тиха считает Никитюк великолепной женщиной, впрочем, мужчинам сложно быть с ней рядом. Они боятся ее успеха.
"Я понимаю, почему у нее могут быть проблемы с мужчинами. Она сама себя создала, а мужчины таких женщин боятся очень сильно. Я ей желаю, чтобы у нее все отлично сложилось. Чтобы она нашла того мужчину, который должен быть рядом с ней", — добавила ведьма.
Напомним, шоувумен Леся Никитюк поразила стальной пресс под водопадом. Также она показала , как снимаются выпуски "Кто сверху?".
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