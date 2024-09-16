Экстрасенс Мария Тиха поделилась откровением о личной жизни Леси Никитюк.

Украинская телеведущая Леся Никитюк. Фото: instagram/lesia_nikituk

Экстрасенс Мария Тихая сделала расписание на картах Таро. Она предсказывает известной телеведущей Лесе Никитюк начало нового романа и рассказала, почему звезда еще не носит кольцо.

Об этом ведьма высказалась для издания "Люкс ФМ".

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Наследственная ведьма Мария Тихая говорит, что сейчас сердце ведущей свободно, хотя ухажеров у нее хватает. Летом звезда могла встретить во время поездки мужчину, с которым закрутила роман.

"Я думаю, что сейчас у нее нет пары. Есть какие-то поклонники, но вот пары не вижу. Кстати, летом может быть знакомство с кем-то. Карта Колесницы выпала, а это либо какая поездка будет, либо она будет куда-то ехать. Будет знакомство с мужчиной. Кстати, выпала карта Императора — мужчина классный. Но летом", — сказала ведьма.

Ведьма Мария Тихая. Фото: скринщот

Мария Тиха считает Никитюк великолепной женщиной, впрочем, мужчинам сложно быть с ней рядом. Они боятся ее успеха.

"Я понимаю, почему у нее могут быть проблемы с мужчинами. Она сама себя создала, а мужчины таких женщин боятся очень сильно. Я ей желаю, чтобы у нее все отлично сложилось. Чтобы она нашла того мужчину, который должен быть рядом с ней", — добавила ведьма.

Мужчины боятся успеха Леси Никитюк. Фото: instagram/lesia_nikituk

Напомним, шоувумен Леся Никитюк поразила стальной пресс под водопадом. Также она показала , как снимаются выпуски "Кто сверху?".