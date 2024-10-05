Ірина Білик та Дмитро Коляденко, ймовірно, знову разом — подробиці, фото

Ірина Білик. Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Співачка Ірина Білик підігріла чутки про примирення зі своїм колишнім чоловіком, хореографом Дмитром Коляденком. Зірок часто бачать разом.

На новому фото в Instagram Білик показала, як проводить час з Коляденком.

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Артисти у своїх соцмережах все частіше змушують шанувальників думати про те, що зіркова пара знову разом.

Так, у новій публікації Білик показала, як Коляденко тішить її смачними стравами. Шоумен приготував для співачки картопляне пюре, салат та котлети.

Дмитро Коляденко готує для Ірини Білик. Фото: instagram.com/bilyk_iryna

У коментарях до фото Коляденко поцікавився в Ірини, чи сподобалося їй частування.

"Дякую за обід, сонечко, завдяки тобі згадала дитинство", — звернулася до колишнього зірка.

Шанувальники вже почали вітати зіркову пару із примиренням.

"Знову разом? Нарешті".

"Крута ви пара".

"Дуже за вас рада".

"Яка ви красива пара! Щастя вам".

Нагадаємо, що Ірина Білик та Дмитро Коляденко були разом три роки. Між зірками були досить емоційні стосунки, які не витримали пристрастей. Зараз Коляденко та Білик у дружніх відносинах, але чи є щось більше між ними, пара не коментує.

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