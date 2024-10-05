Ирина Билык и Дмитрий Коляденко вероятно снова вместе - подробности, фото

Снова вместе — Ирина Билык намекнула на примирение с бывшим мужем
Певица Ирина Билык подогрела слухи о примирении со своим бывшим мужем, хореографом Дмитрием Коляденко. Звезд часто видят вместе.
На новом фото в Instagram Билык показала, как проводит время с Коляденко.
Ирина Билык намекнула на примирение с Дмитрием Коляденко
Артисты в своих соцсетях все чаще заставляют поклонников думать о том, что звездная пара снова вместе.
Так, в новой публикации Билык показала, как Коляденко радует ее вкусными блюдами. Шоумен приготовил для певицы картофельное пюре, салат и котлеты.
В комментариях к фото Коляденко поинтересовался у Ирины, понравилось ли ей угощение.
"Спасибо за обед, солнышко, благодаря тебе вспомнила детство", — обратилась к бывшему звезде.
Поклонники уже начали приветствовать звездную пару с примирением.
"Снова вместе? Наконец-то" .
"Крутая вы пара" .
"Очень за вас рада" .
"Какая вы красивая пара! Счастье вам".
Напомним, что Ирина Билык и Дмитрий Коляденко были вместе три года. Между звездами были довольно эмоциональные отношения, не выдержавшие страстей. Сейчас Коляденко и Билык в дружеских отношениях, но есть ли что-то большее между ними, пара не комментирует.
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