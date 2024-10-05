Ирина Билык и Дмитрий Коляденко вероятно снова вместе - подробности, фото

Ирина Билык. Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Певица Ирина Билык подогрела слухи о примирении со своим бывшим мужем, хореографом Дмитрием Коляденко. Звезд часто видят вместе.

На новом фото в Instagram Билык показала, как проводит время с Коляденко.

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Артисты в своих соцсетях все чаще заставляют поклонников думать о том, что звездная пара снова вместе.

Так, в новой публикации Билык показала, как Коляденко радует ее вкусными блюдами. Шоумен приготовил для певицы картофельное пюре, салат и котлеты.

Дмитрий Коляденко готовит для Ирины Билык. Фото: instagram.com/bilyk_iryna

В комментариях к фото Коляденко поинтересовался у Ирины, понравилось ли ей угощение.

"Спасибо за обед, солнышко, благодаря тебе вспомнила детство", — обратилась к бывшему звезде.

Поклонники уже начали приветствовать звездную пару с примирением.

"Снова вместе? Наконец-то" .

"Крутая вы пара" .

"Очень за вас рада" .

"Какая вы красивая пара! Счастье вам".

Напомним, что Ирина Билык и Дмитрий Коляденко были вместе три года. Между звездами были довольно эмоциональные отношения, не выдержавшие страстей. Сейчас Коляденко и Билык в дружеских отношениях, но есть ли что-то большее между ними, пара не комментирует.

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