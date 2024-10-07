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Известный певец намекнул на расставание с возлюбленной-россиянкой

7 октября 2024 09:52
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
ALEKSEEV намекнул на расставание с известной россиянкой — подробности
ALEKSEEV. Фото: instagram.com/alekseev_officiel
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Певец ALEKSEEV рассказал об изменениях в своей личной жизни. Артист намекнул на расставание с россиянкой, экс-солисткой группы "ВИА Гра" Ульяной Синецкой.

Об этом ALEKSEEV заговорил в интервью М1.

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Уже давно ходят слухи о том, что певец и экс "ВИА Гра" уже не вместе. Они стали все реже делиться общим контентом в соцсетях и не появляются вместе на публике.

ALEKSEEV и Ульяна Синецкая
ALEKSEEV и Ульяна Синецкая. Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Более того, несколько раз ALEKSEEV застали на прогулке с известным украинским блогером Дашей Кубик. До этого времени пара официально не подтверждала свой разрыв.

Однако на днях певец все же заговорил об изменениях в личной жизни. Правда, прямо ALEKSEEV так и не ответил, действительно ли он разошелся с россиянкой ради украинки.

"Знаете, текучесть нашей жизни, она бесконечна, и постоянно что-то меняется. Так случилось, что я нахожусь на том этапе, когда очень много разных изменений в моей личной судьбе. Не знаю, как все будет дальше, но пока движется именно так", — сказал артист.

Напомним, что стало известно, кто загадочный бойфренд Леси Никитюк и чем он занимается.

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