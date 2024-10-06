Тіна Кароль розповіла про свою дієту та тренування

Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Відома українська співачка Тіна Кароль поділилася із шанувальниками секретами стрункої талії. Зірка зізналася, що не вірить ні в які чарівні пігулки, а регулярно працює над своїм тілом.

Про це вона розповіла в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Співачка зізналася, що займається спортом щодня, іноді по декілька разів на день. Окрім занять з йоги, зірка стрибає на скакалці та робить планку. Щовівторка Тіна здає нормативи з фізичної підготовки та слідкує за своїм прогресом тренувань.

Тренування Тіни Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Зірка також розповіла деталі про своє харчування. Вона намагається уникати страв із високим інсуліновим індексом. Тіна порекомендувала підписникам продукти, які допоможуть швидше досягти омріяної цифри на вагах.

"Найголовніше, щоб ви контролювали рівень цукру у крові. Є продукти, які дуже сильно його розганяють. Ми говоримо про інсуліновий індекс. Зокрема, пасту та бездріжджовий хліб ви можете їсти в обід", — розповіла виконавиця.

Дієта Тіни Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Секрети схуднення від Тіни Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Тіна Кароль показала майстер-клас зі створення зачіски. А також артистка зізналася, чи змогла б закохатися у жінку.