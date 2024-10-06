Тина Кароль рассказала о своей диете и тренировках

Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Известная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками секретами стройной талии. Звезда призналась, что не верит ни в какие волшебные пилюли, а регулярно работает над своим телом.

Об этом она рассказала в Stories на своей странице в Instagram.

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Певица призналась, что занимается спортом каждый день, иногда по несколько раз в день. Кроме занятий по йоге, звезда прыгает на скакалке и делает планку. Каждый вторник Тина сдает нормативы по физической подготовке и следит за своим прогрессом тренировок.

Тренировка Тины Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Звезда рассказала детали о своем питании. Она пытается избегать блюда с высоким инсулиновым индексом. Тина порекомендовала подписчикам продукты, которые помогут быстрее достичь вожделенной цифры на весах.

"Самое главное, чтобы вы контролировали уровень сахара в крови. Есть продукты, которые очень сильно его разгоняют. Мы говорим об инсулиновом индексе. В частности, пасту и бездрожжевой хлеб вы можете есть в обед", — рассказала исполнительница.

Диета Тины Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Секреты похудения от Тины Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Тина Кароль показала мастер-класс по созданию прически. А также артистка призналась, смогла бы влюбиться в женщину.