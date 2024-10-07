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Тина Кароль отреагировала на слухи о романе с младшим на девять лет бизнесменом

7 октября 2024 10:35
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Тина Кароль отреагировала на слухи о романе с 30-летним бизнесменом — подробности, видео
Юрий Арошидзе и Тина Кароль. Фото: instagram.com/u.aroshidze
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Певица Тина Кароль впервые прокомментировала слухи о своей личной жизни. Звезде приписывают отношения с бизнесменом Юрием Арошидзе.

Видео с ответом Кароль появилось у TikTok.

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Тина Кароль отреагировала на слухи о романе с 30-летним бизнесменом

Недавно в сети начали распространяться слухи о том, что 39-летняя Тина Кароль закрутила роман с младшим на девять лет бизнесменом. По словам известного блогера Богдана Беспалова, избранником певицы оказался соучредитель клиники протезирования "Protez Foundation" Юрий Арошидзе.

SHUMEI, Юрий Арошидзе и Тина Кароль
SHUMEI, Юрий Арошидзе и Тина Кароль. Фото: instagram.com/u.aroshidze

У Юрия есть украинские и грузинские корни, но родился он в Беларуси и даже, по слухам, прошел там военную службу. В большинстве своем мужчина живет в США, где уже имеет гражданство, однако часто бывает в Украине и помогает нашим защитникам.

В своих соцсетях Арошидзе довольно часто делится фотографиями из Кароль. Кроме того, певицу часто видели в компании бизнесмена на общественных мероприятиях.

Тина Кароль и Юрий Арошидзе
Тина Кароль и Юрий Арошидзе. Фото: instagram.com/u.aroshidze

Долгое время Тина никоим образом не реагировала на сплетни. Однако все же решила высказаться. Во время одного из концертов Кароль со свойственным ей юмором ответила на догадки поклонников.

"Это все смешно. Особенно последнее – то, с кем меня поженили. Я говорю: в "Дії" не видела, все подделка. На заборе тоже пишут и там ничего…" , — сказала звезда.

Напомним, ранее певец ALEKSEEV намекнул на конец отношений с известной российской певицей.

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Тина Кароль роман личная жизнь отношения украинские звезды

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10:45 С украинцев взимают более 1 тыс. грн за некоторые документы — кому грозит штраф

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