Маша Ефросинина сообщила о последствиях ареста в РФ — подробности, фото

Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведущая Маша Ефросинина поделилась, с каким трудностями столкнулась после того, как ее заочно арестовали в РФ. В настоящее время звезда находится в розыске в стране-агрессоре.

О последствиях ведущая рассказала в своем Instagram.

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Летом 2023 года Басманный суд Москвы "заочно" приговорил Ефросинину к семи годам колонии по делу о распространении военных "фейков" по мотивам политической ненависти.

Тогда телеведущая с юмором отреагировала на приговор в стране-агрессоре и заметила, что это знак того, что она все делает правильно. Однако, как призналась, Маша в этой ситуации есть и обратная сторона.

Теперь Ефросинина не может въехать ни в одну из стран, которая имеет дружеские отношения с РФ, ведь там ее могут арестовать.

"В начале 2023 года, когда в толпе меня объявили в розыск и приговорили к семи годам колонии, меня вы все поздравляли с этим! Но мало кто знает, что этот приговор налагает серьезные ограничения на мои путешествия — так, я не могу ездить примерно в 30% стран мира, потому что они дружны с Россией и могут меня выдать. Такая история... В Грузию свою любимую не могу, например. Никакой Турции, Эмиратов...", — рассказала Ефросинина.

Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Однако это не помешало телеведущей все же отправиться на отдых в Италию. Впервые за долгое время Маша уехала в отпуск сама.

"Я позволила себе это... Почувствовав, что внутри пустота, уехать в путешествие для себя... Без вины. Без детей. Без намерения сделать "домашку" по работе", — поделилась ведущая.

Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, недавно Маша Ефросинина отреагировала на хейт из-за своего возраста.

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