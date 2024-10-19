Роман Мацюта зізнався, чому пішов зі служби в ЗСУ - подробиці

Актор Роман Мацюта. Фото: instagram.com/roman.matsyuta

Актор Роман Мацюта пояснив, чому залишив службу в лавах ЗСУ. На початку повномасштабної війни зірка серіалу "Дільничний з ДВРЗ" добровільно став на захист країни.

Подробицями Мацюта поділився в інтерв'ю виданню "Фокус".

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З початком повномасштабної війни актор взяв до рук зброю та долучився до лав 9 батальйону ДФТГ. Однак згодом батальйон розформували, тож Мацюта звернувся за порадою, як діяти далі, до військових.

"Коли розформували батальйон і нам сказали самим шукати собі долю, я питав у досвідчених військових, що робити далі. І мені сказали, що ти не поспішай, на тебе ще війни вистачить. Ти роби те, чого ти можеш зараз навчити, а не тебе треба буде вчити. Можеш гнати транспорт, гони транспорт. Можеш співати пісні, їдь на передову, підтримуй бійців. Роби те, що ти вже зараз вмієш робити краще за всіх. І тоді кожен буде на своєму місці. Тому я так і вчинив. А що буде далі? Ну, подивимося. Усе може змінитися в будь-який момент", — розповів актор.

Роман Мацюта розповів про службу в ЗСУ. Фото: instagram.com/roman.matsyuta

Пізніше Роману запропонували продовжити військову справу в тилу, але він відмовився на користь волонтерської діяльності.

Втім, за словами актора зараз армія потребує не лише фізичної підготовки, але й людей, які будуть допомагати за лінією фронту.

"В армії є багато спеціальностей, які не передбачають перебування саме на передовій. Можна там працювати з психологічної підтримки, що раніше виконували замполіти. Мені пропонували, я сказав, що на цю посаду я не піду. А фізично, може, трохи вже з травмами своїми застарий для справжньої роботи, скажімо так. Але багато хто з хлопців на пориві пішли, і хто з них справді пристосувався до надскладних умов війни, хто справді зміг стати справжнім воїном, я вважаю, що це одиниці", — сказав актор.

Роман Мацюта під час служби. Фото: instagram.com/roman.matsyuta

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Також стало відомо, що син організатора концерті "Воплі Відоплясова" пережив російський полон.