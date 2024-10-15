Олексій Череватенко розповів про те, як окупанти переривали речі у його квартирі

Український актор Олексій Череватенко. Фото: instagram.com/cherevatenko_ak

Український актор Олексій Череватенко розповів про те, як на початку війни окупанти вдерлися до його квартири у Бородянці. Росіяни знищили його дім.

Про це він розповів в інтерв’ю OBOZ.UA.

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Артист розповів, що на четвертий день повномасштабного вторгнення РФ окупанти зайшли в місто Бородянка під Києвом, де він мешкав із родиною. На щастя, актор встиг евакуювати рідних до села Проців під Києвом, а згодом до Закарпаття.

Росіяни потрапили в квартиру до Череватенко та знайшовши його номер, набрали. Вони почали знущатись над актором і говорити про те, що вони його "фанати".

"У моїй квартирі оселилися російські солдати. Навіть телефонували мені. Зрозуміли за фото, які знайшли, що я актор, номер побачили, ймовірно, на моєму сайті. "Добрий день, – кажуть, – ми ваші прихильники, дивилися фільми та серіали. Як ви там?". А я чую, що акцент дуже підозрілий. А потім почали розповідати подробиці, про які ніхто не знає, і з яких зрозумів: вони в мене вдома… Запитав: "Ви в мене в квартирі?" А там – поклали слухавку", — шокував артист.

Олексій додав, що окупанти розбомбили будинок із його квартирою. Тепер він вимушений жити із родиною на дачі, адже помешкання за три роки війни не відбудували.

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