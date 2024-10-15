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Известный актер шокировал подробностями о том, как оккупанты "хозяйничали" в его квартире

15 октября 2024 11:10
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Алексей Череватенко рассказал о том, как оккупанты прерывали вещи в его квартире
Украинский актер Алексей Череватенко. Фото: instagram.com/cherevatenko_ak
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Украинский актер Алексей Череватенко рассказал о том, как в начале войны оккупанты ворвались в его квартиру в Бородянке. Россияне уничтожили его дом.

Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

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Артист рассказал, что на четвертый день полномасштабного вторжения РФ оккупанты зашли в город Бородянка под Киевом, где он жил с семьей. К счастью, актер успел эвакуировать родных в село Процев под Киевом, а затем в Закарпатье.

Россияне попали в квартиру Череватенку и найдя его номер, набрали. Они начали издеваться над актером и говорить о том, что они его "фанаты".

"В моей квартире поселились российские солдаты. Даже звонили мне. Поняли за фото, которые нашли, что я актер, номер увидели, вероятно, на моем сайте. "Здравствуйте, – говорят, – мы ваши поклонники, смотрели фильмы и сериалы. Как вы там?". А я слышу, что акцент очень подозрительный. А потом начали рассказывать подробности, о которых никто не знает, и по которым понял: они у меня дома... Спросил: "Вы у меня в квартире?" положили трубку", — шокировал артист.

Алексей добавил, что оккупанты разбомбили дом с его квартирой. Теперь он вынужден жить с семьей на даче, ведь жилье за три года войны не отстроили.

Напомним, актриса Екатерина Кузнецова рассказала, что случилось с ее недвижимостью в России. А также сын организатора концертов "Вопли Видоплясова" попал в плен.

квартиры оккупанты Бородянка украинские звезды война в Украине

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