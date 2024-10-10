Тарас Цимбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Актор Тарас Цимбалюк пригадав свої студентські роки. Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" показав, який вигляд мав тоді.

Архівним фото актор поділився в Instagram.

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На початку своєї акторської кар'єри Цимбалюк любив поекспериментувати зі своїм іміджем. Так, у 20 років Цимбалюк мав дуже незвичний вигляд.

Тоді зірка кіно носив коротке волосся із пофарбованими у блонд прядками, а також коротку борідку.

Тарас Цимбалюк у 20 років. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

На архівному фото Цимбалюк позує із келихом в руці у стильному джинсовому бомбері та білій майці, із великою кількістю прикрас. У кадрі український актор радше нагадує героя американських серіалів.

"2009 рік", — без зайвих слів підписав фото Цимбалюк та залишив усміхнені емодзі.

Нагадаємо, нещодавно Тарас Цимбалюк став на захист Лесі Нікітюк, яку розкритикували у мережі після новини про роман з військовим.

Раніше чоловік Юлії Саніної вперше за довгий час показав, у якій країні перебуває.