З борідкою та білявим волоссям — Цимбалюк здивував, який вигляд мав у юності
Актор Тарас Цимбалюк пригадав свої студентські роки. Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" показав, який вигляд мав тоді.
Архівним фото актор поділився в Instagram.
Тарас Цимбалюк показав себе 20-річного
На початку своєї акторської кар'єри Цимбалюк любив поекспериментувати зі своїм іміджем. Так, у 20 років Цимбалюк мав дуже незвичний вигляд.
Тоді зірка кіно носив коротке волосся із пофарбованими у блонд прядками, а також коротку борідку.
На архівному фото Цимбалюк позує із келихом в руці у стильному джинсовому бомбері та білій майці, із великою кількістю прикрас. У кадрі український актор радше нагадує героя американських серіалів.
"2009 рік", — без зайвих слів підписав фото Цимбалюк та залишив усміхнені емодзі.
Нагадаємо, нещодавно Тарас Цимбалюк став на захист Лесі Нікітюк, яку розкритикували у мережі після новини про роман з військовим.
Раніше чоловік Юлії Саніної вперше за довгий час показав, у якій країні перебуває.
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