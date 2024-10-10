Тарас Цымбалюк показал, как выглядел в 20 лет - фото

С бородкой и светлыми волосами — Цымбалюк удивил, как выглядел в юности
Актер Тарас Цымбалюк вспомнил свои студенческие годы. Звезда сериала "Поймать Кайдаша" показал, как выглядел тогда.
Архивным фото актер поделился в Instagram.
Тарас Цымбалюк показал себя 20-летним
В начале своей актерской карьеры Цымбалюк любил поэкспериментировать со своим имиджем. Так, в 20 лет Цымбалюк выглядел очень необычно.
Тогда звезда кино носил короткие волосы с окрашенными в блонд прядками, а также короткую бородку.
На архивном фото Цимбалюк позирует с бокалом в руке в стильном джинсовом бомбере и белой майке с большим количеством украшений. В кадре украинский актер скорее напоминает героя американских сериалов.
"2009 год", — без лишних слов подписал фото Цымбалюк и оставил улыбающиеся эмодзы.
Напомним, недавно Тарас Цымбалюк встал на защиту Леси Никитюк, которую раскритиковали в сети после новости о романе с военным.
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