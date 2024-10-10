Тарас Цымбалюк показал, как выглядел в 20 лет - фото

Тарас Цымбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Актер Тарас Цымбалюк вспомнил свои студенческие годы. Звезда сериала "Поймать Кайдаша" показал, как выглядел тогда.

Архивным фото актер поделился в Instagram.

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В начале своей актерской карьеры Цымбалюк любил поэкспериментировать со своим имиджем. Так, в 20 лет Цымбалюк выглядел очень необычно.

Тогда звезда кино носил короткие волосы с окрашенными в блонд прядками, а также короткую бородку.

Тарас Цымбалюк в 20 лет. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

На архивном фото Цимбалюк позирует с бокалом в руке в стильном джинсовом бомбере и белой майке с большим количеством украшений. В кадре украинский актер скорее напоминает героя американских сериалов.

"2009 год", — без лишних слов подписал фото Цымбалюк и оставил улыбающиеся эмодзы.

Напомним, недавно Тарас Цымбалюк встал на защиту Леси Никитюк, которую раскритиковали в сети после новости о романе с военным.

Ранее супруг Юлии Саниной впервые за долгое время показал, в какой стране находится.