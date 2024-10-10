Гурт The Hardkiss показався за кордоном — подробиці та фото

Українська співачка Юлія Саніна та її чоловік Вал Бебко. Фото: instagram/the_hardkiss

Скандал довкола The Hardkiss розгорівся ще від початку повномасштабної війни, коли всі чоловіки з гурту раптово припинили виступати в Україні й давали концерти у повному складі лише за кордоном. Після довгої перерви чоловік Юлії Саніної Валерій Бебко вийшов на зв'язок та показав, чим зараз займається.

Світлини музикант опублікував в Instagram.

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Засновник гурту The Hardkis Валерій Бебко вперше за довгі роки вийшов на зв'язок і показав, де зараз перебуває. Він сфотографувався на фоні інструментів, коли разом із колегами готувався до концерту.

Валерій Бебко. Фото: instagram/val_bebko

На інших же світлинах помітна архітектура міста, зокрема Orpheum Theatre, який розташований у Лос-Анджелесі.

Валерій Бебко в США. Фото: instagram/val_bebko

Разом з Валом і його дружина та співачка Юлія Саніна. Гурт гастролює містами США, а опісля вирушить до Канади. Натомість в Україні виступає лише сама Саніна.

Нагадаємо, ми розповідали, чому Юлія Саніна вирішила розпочати сольну кар'єру. Також співачка намагалася пояснити, куди подівся її гурт та чому вона виступає сама.