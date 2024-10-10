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Муж Юлии Саниной впервые за длительное время показал, где находится за границей

10 октября 2024 08:40
Валерия Соколенко - Редактор
Группа The Hardkiss показалась за границей — подробности и фото
Украинская певица Юлия Санина и ее муж Вал Бебко. Фото: instagram/the_hardkiss
Валерия Соколенко - Редактор

Скандал вокруг The Hardkiss разгорелся еще с начала полномасштабной войны, когда все мужчины из группы внезапно прекратили выступать в Украине и давали концерты в полном составе только за границей. После долгого перерыва супруг Юлии Саниной Валерий Бебко вышел на связь и показал, чем сейчас занимается.

Фотографии музыкант опубликовал в Instagram.

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Группа The Hardkiss находится в США

Основатель группы The Hardkis Валерий Бебко впервые за долгие годы вышел на связь и показал, где находится. Он сфотографировался на фоне инструментов, когда вместе с коллегами готовился к концерту.

Вал Бебко находится в США
Валерий Бебко. Фото: instagram/val_bebko

На других же фотографиях видна архитектура города, в частности Orpheum Theatre, расположенного в Лос-Анджелесе.

Муж Юлии Саниной в США
Валерий Бебко в США. Фото: instagram/val_bebko

Вместе с Валом и его супруга и певица Юлия Санина. Группа гастролирует по городам США, а затем отправится в Канаду. В Украине же выступает только сама Санина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Valeriy Bebko (@val_bebko)

Напомним, мы рассказывали, почему Юлия Санина решила начать сольную карьеру. Также певица пыталась объяснить, куда делась ее группа и почему она выступает сама.

скандал Юлия Санина THE HARDKISS украинские звезды заграница

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