Українські зірки, які потрапили в гучні скандали — актори, які шокували публіку

"Забруднили" свою репутацію — 3 українські зірки, які опинилися в епіцентрі скандалу
Відомі люди дуже часто потрапляють в гучні скандали, адже за ними стежать буквально на кожному кроці. Наприклад, серед українських зірок також є ті, які нещодавно показали себе не з кращого боку на публіку, чим не на жарт зачепили увагу людей.
Новини.LIVE розповідає про цих людей.
Українські зірки, які потрапили в гучний скандал
Тарас Цимбалюк
Не так давно український актор і герой фільму "Кріпосна" потрапив у гучний скандал через вечірку, на якій він був разом з коханою і блогеркою Анною Алхім. Тоді на святковому заході грали композиції російських артистів, наприклад, пісня Сергія Мазаєва, який підтримав Путіна на виборах президента в РФ.
Сам актор недовго мовчав і публічно вибачився перед українцями, визнавши свою помилку.
Ольга Сумська
Відомо, що донька акторки Ольги Сумської живе і працює в Росії навіть після початку повномасштабного вторгнення. Нещодавно акторка потрапила в скандал через сварку з небіжем, який засудив її доньку, вважаючи це рішення неприпустимим.
Попри те, що в мережі вибухнуло чимало хейту в бік акторки, вона продовжує захищати свою доньку, підтримуючи її рішення. Пізніше Ольга навіть заявила, що вона хотіла б знову спілкуватися зі своїми рідними в РФ.
Ксенія Мішина
Українська акторка нещодавно опинилася в самому епіцентрі хейту після того, як дала інтерв’ю російською мовою. Це неабияк розлютило українців, адже в умовах повномасштабного вторгнення з боку Росії публічні особи повинні забути про мову країни-агресорки.
Попри те, що в мережі на акторку "висипалося" чимало критики, сама вона не дала жодних коментарів на цю тему, що ще більше розлютило публіку.
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