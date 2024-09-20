Українські зірки, які потрапили в гучні скандали — актори, які шокували публіку

Українська акторка Ксенія Мішина за лаштунками шоу "Прокидайся". Фото: Instagram Ксенії Мішиної

Відомі люди дуже часто потрапляють в гучні скандали, адже за ними стежать буквально на кожному кроці. Наприклад, серед українських зірок також є ті, які нещодавно показали себе не з кращого боку на публіку, чим не на жарт зачепили увагу людей.

Новини.LIVE розповідає про цих людей.

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Тарас Цимбалюк

Не так давно український актор і герой фільму "Кріпосна" потрапив у гучний скандал через вечірку, на якій він був разом з коханою і блогеркою Анною Алхім. Тоді на святковому заході грали композиції російських артистів, наприклад, пісня Сергія Мазаєва, який підтримав Путіна на виборах президента в РФ.

Подробиці скандалу з Тарасом Цимбалюком. Фото: скриншот з Telegram

Сам актор недовго мовчав і публічно вибачився перед українцями, визнавши свою помилку.

Звернення Тараса Цимбалюка до українців після скандалу. Фото: скриншот з Instagram

Ольга Сумська

Відомо, що донька акторки Ольги Сумської живе і працює в Росії навіть після початку повномасштабного вторгнення. Нещодавно акторка потрапила в скандал через сварку з небіжем, який засудив її доньку, вважаючи це рішення неприпустимим.

Реакція Ольги Сумської на слова небіжа. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Попри те, що в мережі вибухнуло чимало хейту в бік акторки, вона продовжує захищати свою доньку, підтримуючи її рішення. Пізніше Ольга навіть заявила, що вона хотіла б знову спілкуватися зі своїми рідними в РФ.

Ксенія Мішина

Українська акторка нещодавно опинилася в самому епіцентрі хейту після того, як дала інтерв’ю російською мовою. Це неабияк розлютило українців, адже в умовах повномасштабного вторгнення з боку Росії публічні особи повинні забути про мову країни-агресорки.

Попри те, що в мережі на акторку "висипалося" чимало критики, сама вона не дала жодних коментарів на цю тему, що ще більше розлютило публіку.

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