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"Забруднили" свою репутацію — 3 українські зірки, які опинилися в епіцентрі скандалу

20 вересня 2024 20:00
Микита Шевченко - Редактор
Українські зірки, які потрапили в гучні скандали — актори, які шокували публіку
Українська акторка Ксенія Мішина за лаштунками шоу "Прокидайся". Фото: Instagram Ксенії Мішиної
Микита Шевченко - Редактор

Відомі люди дуже часто потрапляють в гучні скандали, адже за ними стежать буквально на кожному кроці. Наприклад, серед українських зірок також є ті, які нещодавно показали себе не з кращого боку на публіку, чим не на жарт зачепили увагу людей.

Новини.LIVE розповідає про цих людей.

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Українські зірки, які потрапили в гучний скандал

Тарас Цимбалюк

Не так давно український актор і герой фільму "Кріпосна" потрапив у гучний скандал через вечірку, на якій він був разом з коханою і блогеркою Анною Алхім. Тоді на святковому заході грали композиції російських артистів, наприклад, пісня Сергія Мазаєва, який підтримав Путіна на виборах президента в РФ.

Публікація з каналу "Львівич I Новини"
Подробиці скандалу з Тарасом Цимбалюком. Фото: скриншот з Telegram

Сам актор недовго мовчав і публічно вибачився перед українцями, визнавши свою помилку.

Публікація зі сторінки Тараса Цимбалюка
Звернення Тараса Цимбалюка до українців після скандалу. Фото: скриншот з Instagram

Ольга Сумська

Відомо, що донька акторки Ольги Сумської живе і працює в Росії навіть після початку повномасштабного вторгнення. Нещодавно акторка потрапила в скандал через сварку з небіжем, який засудив її доньку, вважаючи це рішення неприпустимим. 

Stories Ольги Сумської
Реакція Ольги Сумської на слова небіжа. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Попри те, що в мережі вибухнуло чимало хейту в бік акторки, вона продовжує захищати свою доньку, підтримуючи її рішення. Пізніше Ольга навіть заявила, що вона хотіла б знову спілкуватися зі своїми рідними в РФ. 

Ксенія Мішина

Українська акторка нещодавно опинилася в самому епіцентрі хейту після того, як дала інтерв’ю російською мовою. Це неабияк розлютило українців, адже в умовах повномасштабного вторгнення з боку Росії публічні особи повинні забути про мову країни-агресорки. 

Попри те, що в мережі на акторку "висипалося" чимало критики, сама вона не дала жодних коментарів на цю тему, що ще більше розлютило публіку.

Нагадаємо, ми писали про те, які українські актори користуються популярністю серед жінок. 

Раніше ми розповідали про те, які голівудські зірки стали батьками після 50 років. 

Також ми повідомляли про те, які українські актори приєдналися до дубляжу фільму "Трансформери: Початок".

Ксенія Мішина Ольга Сумська Тарас Цимбалюк актори

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