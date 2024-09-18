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Вони розвіяли міфи про вік — 5 зірок Голівуду, які стали батьками після 50 років

18 вересня 2024 23:50
Микита Шевченко - Редактор
Зірки Голівуду, які стали батьками після 50 років
Актор Роберт Де Ніро на прем'єрі фільму "Амстердам" у Нью-Йорку. Фото: CNN
Микита Шевченко - Редактор

Деякі світові зірки довели, що вік — це не завада на шляху до щасливого батьківства. Ми вирішили пригадати, які знамениті актори Голівуду стали батьками після 50 років, довівши іншим, що вони ще в дуже гарній фізичній формі.

Новини.LIVE розповідає про цих зірок.

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Аль Пачіно

Герой фільмів "Хрещений батько" і "Обличчя зі шрамом" Аль Пачіно став батьком, коли йому було 83 роки, тобто у 2023 році. Дитину йому народила його подруга Нура Альфаллах, з якою знаменитість розійшовся за три місяці після того, як з'явилася дитина.

Аль Пачино и Нура Альфаллах
Аль Пачіно зі своєю коханою Нурою Альфаллах. Фото: The Mirror

Джордж Клуні

Відомий американський актор Джордж Клуні став батьком двійні, коли йому було 56 років. Дітей, яких звуть Ела та Александр, героєві серіалу "Швидка допомога" народила його кохана дружина Амаль Клуні у 2017 році.

Джордж и Амаль Клуни
Джордж Клуні зі своєю дружиною. Фото: Pinterest

Роберт Де Ніро

Навесні минулого року американський актор Роберт Де Ніро повідомив про те, що в нього народилася сьома дитина. Дівчинку на ім’я Джія Вірджинія Чен Де Ніро народила актору його дівчина, а між його найстаршою і наймолодшою дитиною різниця у віці становить 51 рік.

Роберт Де Ниро с дочерью
Роберт Де Ніро зі своєю маленькою донькою. Фото: Pinterest

Алек Болдвін

У відомого американського актора і режисера Алека Болдвіна — восьмеро дітей. Молодша донька, яку звуть Гіларія Каталіна Ірена, народилася в актора восени 2022 року, коли йому було 64 роки.

Алек Болдуин с семьей
Алек Болдвін зі своєю дружиною і дітьми. Фото: Pinterest

Річард Гір

Відомий американський актор і герой фільму "Красуня" Річард Гір був тричі одружений. У 2018 році його третя дружина, яку звуть Алехандра Сілва, народила йому первістка — сина на ім’я Александр. Другий син народився у Річарда Гіра у 2020 році, коли йому було 70 років.

Ричард Гир и Алехандра Силва
Річард Гір зі своєю дружиною Алехандрою Сілвою. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, що актор Річард Гір шокував публіку неочікуваним вчинком на прем’єрі фільму "Вовки". 

Раніше ми розповідали про те, що актор Джордж Клуні знявся в новому фільмі разом з Бредом Піттом.  

Також ми повідомляли про те, що актор Роберт Де Ніро показав зворушливі фото з маленькою донькою.

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