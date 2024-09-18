Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Они развеяли мифы о возрасте — 5 звезд Голливуда, которые стали отцами после 50 лет arrow

Они развеяли мифы о возрасте — 5 звезд Голливуда, которые стали отцами после 50 лет

18 сентября 2024 23:50
Никита Шевченко - Редактор
Звезды Голливуда, которые стали отцами после 50 лет
Актер Роберт Де Ниро на премьере фильма "Амстердам" в Нью-Йорке. Фото: CNN
Никита Шевченко - Редактор

Некоторые мировые звезды доказали, что возраст — это не помеха на пути к счастливому отцовству. Мы решили вспомнить, какие знаменитые актеры Голливуда стали родителями после 50 лет, доказав другим, что они еще в очень хорошей физической форме.

Новини.LIVE рассказывает об этих звездах.

Читайте также:

Актеры, у которых родились дети после 50 лет

Аль Пачино

Герой фильмов "Крестный отец" и "Лицо со шрамом" Аль Пачино стал отцом, когда ему было 83 года, то есть, в 2023 году. Ребенка ему родила его подруга Нура Альфаллах, с которой знаменитость разошелся через три месяца после того, как появился ребенок.

Аль Пачино и Нура Альфаллах
Аль Пачино со своей любимой Нурой Альфаллах. Фото: The Mirror

Джордж Клуни

Известный американский актер Джордж Клуни стал отцом двойни, когда ему было 56 лет. Детей, которых зовут Эла и Александр, герою сериала "Скорая помощь" родила его любимая жена Амаль Клуни в 2017 году.

Джордж и Амаль Клуны
Джордж Клуни со своей женой. Фото: Pinterest

Роберт Де Ниро

Весной прошлого года американский актер Роберт Де Ниро сообщил о том, что у него родился седьмой ребенок. Девочку по имени Джия Вирджиния Чен Де Ниро родила актеру его девушка, а между его самым старшим и самым младшим ребенком разница в возрасте составляет 51 год.

Роберт Де Ниро с дочерью
Роберт Де Ниро со своей маленькой дочерью. Фото: Pinterest

Алек Болдуин

У известного американского актера и режиссера Алека Болдуина — восемь детей. Младшая дочь, которую зовут Хилария Каталина Ирена, родилась у актера осенью 2022 года, когда ему было 64 года.

Алек Болдуин с семьей
Алек Болдуин со своей женой и детьми. Фото: Pinterest

Ричард Гир

Известный американский актер и герой фильма "Красотка" Ричард Гир был трижды женат. В 2018 году его третья жена, которую зовут Алехандра Силва, родила ему первенца — сына по имени Александр. Второй сын родился у Ричарда Гира в 2020 году, когда ему было 70 лет.

Ричард Гир и Алехандра Силва
Ричард Гир со своей женой Алехандрой Силвой. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, что актер Ричард Гир шокировал публику неожиданным поступком на премьере фильма "Волки".

Ранее мы рассказывали о том, что актер Джордж Клуни снялся в новом фильме вместе с Брэдом Питтом.

Также мы сообщали о том, что актер Роберт Де Ниро показал трогательные фотографии с маленькой дочерью.

дети знаменитости Голливуд актеры

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:50 В результате ударов РФ по Харькову повреждены жилые дома — мэр города

00:47 Германия прекратила экспорт оружия в Израиль, — Reuters

00:45 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на провал в ВРУ голосования за переименование топонимов

00:30 Запрет на управление автомобилем для уклонистов — в какой суд подаются иски

18 сентября 2024

23:59 Режиссер ленты о "Да Винчи" поделился, каким было впечатление семьи воина от фильма

23:57 В Харькове раздались взрывы

23:53 Во Львовской области освобожденный от мобилизации оспаривал запрет выезда за границу — что решил суд

23:51 Авиакомпания объяснила инцидент с задержанием Александра Усика в Кракове

23:50 Сумы после вражеского удара полностью остались без водоснабжения

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

23:49 Исключены из военного учета — нужно ли им обновлять ВУД

00:50 В результате ударов РФ по Харькову повреждены жилые дома — мэр города

00:47 Германия прекратила экспорт оружия в Израиль, — Reuters

00:45 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на провал в ВРУ голосования за переименование топонимов

00:30 Запрет на управление автомобилем для уклонистов — в какой суд подаются иски

18 сентября 2024

23:59 Режиссер ленты о "Да Винчи" поделился, каким было впечатление семьи воина от фильма

23:57 В Харькове раздались взрывы

23:53 Во Львовской области освобожденный от мобилизации оспаривал запрет выезда за границу — что решил суд

23:51 Авиакомпания объяснила инцидент с задержанием Александра Усика в Кракове

23:50 Сумы после вражеского удара полностью остались без водоснабжения

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

23:49 Исключены из военного учета — нужно ли им обновлять ВУД

Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Эксклюзив

05:31 Маленькая кремниевая долина: чем и как живет красный республиканский штат Техас

17 сентября 2024

18:37 Состояние энергетики и прогноз на зиму в Николаеве — эксклюзив

17:07 Насколько готовы одесситы к предстоящему отопительному сезону — чего опасаются

06:40 Цены за 1 кг латуни в сентябре — сколько в Украине стоят цветные металлы в Украине

06:31 Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

13 сентября 2024
Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

Text

22:40 Нардепка прокомментировала провал голосования о дерусификации названий населенных пунктов в Украине

Text

21:39 Нардеп объяснил, на чем базируются отношения между Польшей и Украиной

Text

21:17 Полиция Киева заявила, что устанавливает мотивы убийства у АЗС на Окружной дороге

Text

19:12 В Комитете Нацбезопасности поддержали решение Безуглой о переходе

Text

17:50 США видели "мирный план" Зеленского и ликвидация россиян в Харьковской области — эфир Вечір.LIVE

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

15:41 Когда ТЦК не могут мобилизовать мужчин 18-25 лет — объяснение нардепа

Text

15:22 В Комитете нацбезопасности отреагировали на заявление об увольнении Безуглой

Text
Эксклюзив

13:44 Массовый подрыв пейджеров "Хезболлы" — Сергей Ауслендер рассказал детали

Text

13:00 Атака на склад боеприпасов в Тверской области и задержание Усика в Польше — эфир День.LIVE

Text

12:31 Катастрофическое соотношение — экономист назвал количество забронированных от мобилизации

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации