Звезды Голливуда, которые стали отцами после 50 лет

Актер Роберт Де Ниро на премьере фильма "Амстердам" в Нью-Йорке. Фото: CNN

Некоторые мировые звезды доказали, что возраст — это не помеха на пути к счастливому отцовству. Мы решили вспомнить, какие знаменитые актеры Голливуда стали родителями после 50 лет, доказав другим, что они еще в очень хорошей физической форме.

Новини.LIVE рассказывает об этих звездах.

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Актеры, у которых родились дети после 50 лет

Аль Пачино

Герой фильмов "Крестный отец" и "Лицо со шрамом" Аль Пачино стал отцом, когда ему было 83 года, то есть, в 2023 году. Ребенка ему родила его подруга Нура Альфаллах, с которой знаменитость разошелся через три месяца после того, как появился ребенок.

Аль Пачино со своей любимой Нурой Альфаллах. Фото: The Mirror

Джордж Клуни

Известный американский актер Джордж Клуни стал отцом двойни, когда ему было 56 лет. Детей, которых зовут Эла и Александр, герою сериала "Скорая помощь" родила его любимая жена Амаль Клуни в 2017 году.

Джордж Клуни со своей женой. Фото: Pinterest

Роберт Де Ниро

Весной прошлого года американский актер Роберт Де Ниро сообщил о том, что у него родился седьмой ребенок. Девочку по имени Джия Вирджиния Чен Де Ниро родила актеру его девушка, а между его самым старшим и самым младшим ребенком разница в возрасте составляет 51 год.

Роберт Де Ниро со своей маленькой дочерью. Фото: Pinterest

Алек Болдуин

У известного американского актера и режиссера Алека Болдуина — восемь детей. Младшая дочь, которую зовут Хилария Каталина Ирена, родилась у актера осенью 2022 года, когда ему было 64 года.

Алек Болдуин со своей женой и детьми. Фото: Pinterest

Ричард Гир

Известный американский актер и герой фильма "Красотка" Ричард Гир был трижды женат. В 2018 году его третья жена, которую зовут Алехандра Силва, родила ему первенца — сына по имени Александр. Второй сын родился у Ричарда Гира в 2020 году, когда ему было 70 лет.

Ричард Гир со своей женой Алехандрой Силвой. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, что актер Ричард Гир шокировал публику неожиданным поступком на премьере фильма "Волки".

Ранее мы рассказывали о том, что актер Джордж Клуни снялся в новом фильме вместе с Брэдом Питтом.

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