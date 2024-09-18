Звезды Голливуда, которые стали отцами после 50 лет

Они развеяли мифы о возрасте — 5 звезд Голливуда, которые стали отцами после 50 лет
Некоторые мировые звезды доказали, что возраст — это не помеха на пути к счастливому отцовству. Мы решили вспомнить, какие знаменитые актеры Голливуда стали родителями после 50 лет, доказав другим, что они еще в очень хорошей физической форме.
Новини.LIVE рассказывает об этих звездах.
Актеры, у которых родились дети после 50 лет
Аль Пачино
Герой фильмов "Крестный отец" и "Лицо со шрамом" Аль Пачино стал отцом, когда ему было 83 года, то есть, в 2023 году. Ребенка ему родила его подруга Нура Альфаллах, с которой знаменитость разошелся через три месяца после того, как появился ребенок.
Джордж Клуни
Известный американский актер Джордж Клуни стал отцом двойни, когда ему было 56 лет. Детей, которых зовут Эла и Александр, герою сериала "Скорая помощь" родила его любимая жена Амаль Клуни в 2017 году.
Роберт Де Ниро
Весной прошлого года американский актер Роберт Де Ниро сообщил о том, что у него родился седьмой ребенок. Девочку по имени Джия Вирджиния Чен Де Ниро родила актеру его девушка, а между его самым старшим и самым младшим ребенком разница в возрасте составляет 51 год.
Алек Болдуин
У известного американского актера и режиссера Алека Болдуина — восемь детей. Младшая дочь, которую зовут Хилария Каталина Ирена, родилась у актера осенью 2022 года, когда ему было 64 года.
Ричард Гир
Известный американский актер и герой фильма "Красотка" Ричард Гир был трижды женат. В 2018 году его третья жена, которую зовут Алехандра Силва, родила ему первенца — сына по имени Александр. Второй сын родился у Ричарда Гира в 2020 году, когда ему было 70 лет.
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