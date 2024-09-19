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Жінки від них у захваті — ТОП-5 українських акторов, яких вважають еталонами

19 вересня 2024 20:00
Микита Шевченко - Редактор
ТОП-5 українських акторів, від яких жінки сходять з розуму — хто увійшов до списку
Тарас Цимбалюк і Андрій Ісаєнко на відкритті Одеського кінофестивалю в Києві. Фото: JetSetter
Микита Шевченко - Редактор

В Україні є актори, які захоплюють не тільки громадян своєї країни, а й весь світ. Настав час дізнатися про українських зірок чоловічої статі, що входять до ТОП-5 тих, від яких чи не кожна жінка буквально божеволіє.

Новини.LIVE розповідає про цих акторів.

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Станіслав Боклан

Український актор одразу полюбився глядачам неймовірно яскравою грою у кіно і театрі, де він показує свій талант і захоплює ним публіку. За спиною у Стаса Боклана багато зіграних ролей у фільмах і серіалах, зокрема, у таких картинах, як:

  • Папік
  • Пульс
  • Поводир
  • Я, ти, він, вона
  • Слуга народу
  • Центральна лікарня
Станислав Боклан
Український актор Станіслав Боклан на інтерв'ю. Фото: Instagram Станіслава Боклана

Тарас Цимбалюк

Відомий український актор вже багато років перебуває на піку своєї популярності та закохує жінок своєю мужністю і харизмою. Зараз Тарас займається благодійністю і намагається щосили підтримувати українських військових, а за його спиною — ролі в таких стрічках, як:

  • Спіймати Кайдаша
  • Кріпосна
  • Чорний ворон
  • Кава з кардамоном
Тарас Цымбалюк
Актор Тарас Цимбалюк у рекламі Adidas. Фото: Instagram Тараса Цимбалюка

Сергій Стрельніков

Українки вважають актора одним з найгарніших в шоу-бізнесі, і хоча спочатку він грав лише маленькі ролі, зараз він починає велику кар’єру в кіно. Сергій Стрельніков вже встиг зіграти у таких фільмах, як:

  • Пристрасті за Чапаєм
  • Довбуш
  • Безславні кріпосні
Сергей Стрельников
Актор Сергій Стрельніков у фільмі "Довбуш". Фото: Film.ua

Андрій Ісаєнко

Акторська кар’єра Андрія Ісаєнка розпочалася ще у далекому 2009 році, а сьогодні він є заслуженим артистом України і навіть став одним з найпопулярніших акторів. Він активно грає у виставах і знімається у кіно, зокрема, у таких фільмах, як:

  • Велика прогулянка
  • Щедрик
  • Кіборги
  • Захар Беркут
  • Я працюю на кладовищі
Андрей Исаенко
Український актор Андрій Ісаєнко за лаштунками шоу "Пісня мого життя". Фото: Instagram Андрія Ісаєнка

Олександр Попов

Сьогодні Олександр Попов є не тільки відомим актором, а й ведучим на каналі "1+1". Чоловік захоплює українських жінок своєю неймовірною грою у мелодрамах, а за його спиною — ролі у таких стрічках, як:

  • Пташка в клітці
  • Теорія зла
  • Жіночий лікар
  • Дівчина з персиками
Александр Попов
Актор Олександр Попов на фотосесії. Фото: Instagram Олександра Попова

Нагадаємо, ми писали про те, які українські зірки увійшли до складу ЗСУ під час повномасштабної війни. 

Раніше ми розповідали про те, які українські зірки взяли участь у дубляжі фільму "Трансформери: Початок". 

Також ми повідомляли про те, які українські актори зіграли ролі у російському пропагандистському серіалі.

кіно фільм актори українські зірки

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