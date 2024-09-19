ТОП-5 українських акторів, від яких жінки сходять з розуму — хто увійшов до списку

Жінки від них у захваті — ТОП-5 українських акторов, яких вважають еталонами
В Україні є актори, які захоплюють не тільки громадян своєї країни, а й весь світ. Настав час дізнатися про українських зірок чоловічої статі, що входять до ТОП-5 тих, від яких чи не кожна жінка буквально божеволіє.
Новини.LIVE розповідає про цих акторів.
Найулюбленіші серед жінок українські актори
Станіслав Боклан
Український актор одразу полюбився глядачам неймовірно яскравою грою у кіно і театрі, де він показує свій талант і захоплює ним публіку. За спиною у Стаса Боклана багато зіграних ролей у фільмах і серіалах, зокрема, у таких картинах, як:
- Папік
- Пульс
- Поводир
- Я, ти, він, вона
- Слуга народу
- Центральна лікарня
Тарас Цимбалюк
Відомий український актор вже багато років перебуває на піку своєї популярності та закохує жінок своєю мужністю і харизмою. Зараз Тарас займається благодійністю і намагається щосили підтримувати українських військових, а за його спиною — ролі в таких стрічках, як:
- Спіймати Кайдаша
- Кріпосна
- Чорний ворон
- Кава з кардамоном
Сергій Стрельніков
Українки вважають актора одним з найгарніших в шоу-бізнесі, і хоча спочатку він грав лише маленькі ролі, зараз він починає велику кар’єру в кіно. Сергій Стрельніков вже встиг зіграти у таких фільмах, як:
- Пристрасті за Чапаєм
- Довбуш
- Безславні кріпосні
Андрій Ісаєнко
Акторська кар’єра Андрія Ісаєнка розпочалася ще у далекому 2009 році, а сьогодні він є заслуженим артистом України і навіть став одним з найпопулярніших акторів. Він активно грає у виставах і знімається у кіно, зокрема, у таких фільмах, як:
- Велика прогулянка
- Щедрик
- Кіборги
- Захар Беркут
- Я працюю на кладовищі
Олександр Попов
Сьогодні Олександр Попов є не тільки відомим актором, а й ведучим на каналі "1+1". Чоловік захоплює українських жінок своєю неймовірною грою у мелодрамах, а за його спиною — ролі у таких стрічках, як:
- Пташка в клітці
- Теорія зла
- Жіночий лікар
- Дівчина з персиками
Нагадаємо, ми писали про те, які українські зірки увійшли до складу ЗСУ під час повномасштабної війни.
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