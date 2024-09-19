ТОП-5 українських акторів, від яких жінки сходять з розуму — хто увійшов до списку

Тарас Цимбалюк і Андрій Ісаєнко на відкритті Одеського кінофестивалю в Києві. Фото: JetSetter

В Україні є актори, які захоплюють не тільки громадян своєї країни, а й весь світ. Настав час дізнатися про українських зірок чоловічої статі, що входять до ТОП-5 тих, від яких чи не кожна жінка буквально божеволіє.

Новини.LIVE розповідає про цих акторів.

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Станіслав Боклан

Український актор одразу полюбився глядачам неймовірно яскравою грою у кіно і театрі, де він показує свій талант і захоплює ним публіку. За спиною у Стаса Боклана багато зіграних ролей у фільмах і серіалах, зокрема, у таких картинах, як:

Папік

Пульс

Поводир

Я, ти, він, вона

Слуга народу

Центральна лікарня

Український актор Станіслав Боклан на інтерв'ю. Фото: Instagram Станіслава Боклана

Тарас Цимбалюк

Відомий український актор вже багато років перебуває на піку своєї популярності та закохує жінок своєю мужністю і харизмою. Зараз Тарас займається благодійністю і намагається щосили підтримувати українських військових, а за його спиною — ролі в таких стрічках, як:

Спіймати Кайдаша

Кріпосна

Чорний ворон

Кава з кардамоном

Актор Тарас Цимбалюк у рекламі Adidas. Фото: Instagram Тараса Цимбалюка

Сергій Стрельніков

Українки вважають актора одним з найгарніших в шоу-бізнесі, і хоча спочатку він грав лише маленькі ролі, зараз він починає велику кар’єру в кіно. Сергій Стрельніков вже встиг зіграти у таких фільмах, як:

Пристрасті за Чапаєм

Довбуш

Безславні кріпосні

Актор Сергій Стрельніков у фільмі "Довбуш". Фото: Film.ua

Андрій Ісаєнко

Акторська кар’єра Андрія Ісаєнка розпочалася ще у далекому 2009 році, а сьогодні він є заслуженим артистом України і навіть став одним з найпопулярніших акторів. Він активно грає у виставах і знімається у кіно, зокрема, у таких фільмах, як:

Велика прогулянка

Щедрик

Кіборги

Захар Беркут

Я працюю на кладовищі

Український актор Андрій Ісаєнко за лаштунками шоу "Пісня мого життя". Фото: Instagram Андрія Ісаєнка

Олександр Попов

Сьогодні Олександр Попов є не тільки відомим актором, а й ведучим на каналі "1+1". Чоловік захоплює українських жінок своєю неймовірною грою у мелодрамах, а за його спиною — ролі у таких стрічках, як:

Пташка в клітці

Теорія зла

Жіночий лікар

Дівчина з персиками

Актор Олександр Попов на фотосесії. Фото: Instagram Олександра Попова

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