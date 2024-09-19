ТОП-5 украинских актеров, от которых женщины сходят с ума — кто вошел в список

Женщины от них в восторге — ТОП-5 украинских актеров, которых считают эталонами
В Украине есть актеры, которые увлекают не только граждан своей страны, но и весь мир. Пора узнать об украинских звездах мужского пола, входящих в ТОП-5 тех, от которых чуть ли не каждая женщина буквально сходит с ума.
Новини.LIVE рассказывает об этих актерах.
Самые любимые среди женщин украинские актеры
Станислав Боклан
Украинский актер сразу полюбился зрителям невероятно яркой игрой в кино и театре, где он показывает свой талант и восхищает им публику. За спиной у Стаса Боклана много сыгранных ролей в фильмах и сериалах, в частности, в таких картинах, как:
- Папик
- Пульс
- Поводырь
- Я, ты, он, она
- Слуга народа
- Центральная больница
Тарас Цымбалюк
Известный украинский актер уже много лет находится на пике своей популярности и влюбляет женщин своим мужеством и харизмой. Сейчас Тарас занимается благотворительностью и пытается вовсю поддерживать украинских военных, а за его спиной — роли в таких лентах, как:
- Поймать Кайдаша
- Крепостная
- Черный ворон
- Кофе с кардамоном
Сергей Стрельников
Украинки считают актера одним из самых красивых в шоу-бизнесе, и хотя поначалу он играл лишь маленькие роли, сейчас он начинает большую карьеру в кино. Сергей Стрельников уже успел сыграть в таких фильмах, как:
- Страсти по Чапаю
- Довбуш
- Бесславные крепостные
Андрей Исаенко
Актерская карьера Андрея Исаенко началась еще в далеком 2009 году, а сегодня он является заслуженным артистом Украины и даже стал одним из самых популярных актеров. Он активно играет в спектаклях и снимается в кино, в частности, в таких фильмах, как:
- Большая прогулка
- Щедрик
- Киборги
- Захар Беркут
- Я работаю на кладбище
Александр Попов
Сегодня Александр Попов является не только известным актером, но и ведущим на канале "1+1". Мужчина увлекает украинских женщин своей невероятной игрой в мелодрамах, а за его спиной — роли в таких лентах, как:
- Птичка в клетке
- Теория зла
- Женский врач
- Девушка с персиками
Напомним, мы писали о том, какие украинские звезды вошли в состав ВСУ во время полномасштабной войны.
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