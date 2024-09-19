ТОП-5 украинских актеров, от которых женщины сходят с ума — кто вошел в список

Тарас Цымбалюк и Андрей Исаенко на открытии Одесского кинофестиваля в Киеве. Фото: JetSetter

В Украине есть актеры, которые увлекают не только граждан своей страны, но и весь мир. Пора узнать об украинских звездах мужского пола, входящих в ТОП-5 тех, от которых чуть ли не каждая женщина буквально сходит с ума.

Новини.LIVE рассказывает об этих актерах.

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Станислав Боклан

Украинский актер сразу полюбился зрителям невероятно яркой игрой в кино и театре, где он показывает свой талант и восхищает им публику. За спиной у Стаса Боклана много сыгранных ролей в фильмах и сериалах, в частности, в таких картинах, как:

Папик

Пульс

Поводырь

Я, ты, он, она

Слуга народа

Центральная больница

Украинский актер Станислав Боклан на интервью. Фото: Instagram Станислава Боклана

Тарас Цымбалюк

Известный украинский актер уже много лет находится на пике своей популярности и влюбляет женщин своим мужеством и харизмой. Сейчас Тарас занимается благотворительностью и пытается вовсю поддерживать украинских военных, а за его спиной — роли в таких лентах, как:

Поймать Кайдаша

Крепостная

Черный ворон

Кофе с кардамоном

Актер Тарас Цымбалюк в рекламе Adidas. Фото: Instagram Тараса Цымбалюка

Сергей Стрельников

Украинки считают актера одним из самых красивых в шоу-бизнесе, и хотя поначалу он играл лишь маленькие роли, сейчас он начинает большую карьеру в кино. Сергей Стрельников уже успел сыграть в таких фильмах, как:

Страсти по Чапаю

Довбуш

Бесславные крепостные

Актер Сергей Стрельников в фильме "Довбуш". Фото: Film.ua

Андрей Исаенко

Актерская карьера Андрея Исаенко началась еще в далеком 2009 году, а сегодня он является заслуженным артистом Украины и даже стал одним из самых популярных актеров. Он активно играет в спектаклях и снимается в кино, в частности, в таких фильмах, как:

Большая прогулка

Щедрик

Киборги

Захар Беркут

Я работаю на кладбище

Украинский актер Андрей Исаенко за кулисами шоу "Пісня мого життя". Фото: Instagram Андрея Исаенко

Александр Попов

Сегодня Александр Попов является не только известным актером, но и ведущим на канале "1+1". Мужчина увлекает украинских женщин своей невероятной игрой в мелодрамах, а за его спиной — роли в таких лентах, как:

Птичка в клетке

Теория зла

Женский врач

Девушка с персиками

Актер Александр Попов на фотосессии. Фото: Instagram Александра Попова

Напомним, мы писали о том, какие украинские звезды вошли в состав ВСУ во время полномасштабной войны.

Ранее мы рассказывали, какие украинские звезды приняли участие в дубляже фильма "Трансформеры: Начало".

Также мы сообщали о том, какие украинские актеры сыграли роль в российском пропагандистском сериале.