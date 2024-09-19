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Женщины от них в восторге — ТОП-5 украинских актеров, которых считают эталонами

19 сентября 2024 20:00
Никита Шевченко - Редактор
ТОП-5 украинских актеров, от которых женщины сходят с ума — кто вошел в список
Тарас Цымбалюк и Андрей Исаенко на открытии Одесского кинофестиваля в Киеве. Фото: JetSetter
Никита Шевченко - Редактор

В Украине есть актеры, которые увлекают не только граждан своей страны, но и весь мир. Пора узнать об украинских звездах мужского пола, входящих в ТОП-5 тех, от которых чуть ли не каждая женщина буквально сходит с ума.

Новини.LIVE рассказывает об этих актерах.

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Станислав Боклан

Украинский актер сразу полюбился зрителям невероятно яркой игрой в кино и театре, где он показывает свой талант и восхищает им публику. За спиной у Стаса Боклана много сыгранных ролей в фильмах и сериалах, в частности, в таких картинах, как:

  • Папик
  • Пульс
  • Поводырь
  • Я, ты, он, она
  • Слуга народа
  • Центральная больница
Станислав Боклан
Украинский актер Станислав Боклан на интервью. Фото: Instagram Станислава Боклана

Тарас Цымбалюк

Известный украинский актер уже много лет находится на пике своей популярности и влюбляет женщин своим мужеством и харизмой. Сейчас Тарас занимается благотворительностью и пытается вовсю поддерживать украинских военных, а за его спиной — роли в таких лентах, как:

  • Поймать Кайдаша
  • Крепостная
  • Черный ворон
  • Кофе с кардамоном
Тарас Цымболюк
Актер Тарас Цымбалюк в рекламе Adidas. Фото: Instagram Тараса Цымбалюка

Сергей Стрельников

Украинки считают актера одним из самых красивых в шоу-бизнесе, и хотя поначалу он играл лишь маленькие роли, сейчас он начинает большую карьеру в кино. Сергей Стрельников уже успел сыграть в таких фильмах, как:

  • Страсти по Чапаю
  • Довбуш
  • Бесславные крепостные
Сергей Стрельников
Актер Сергей Стрельников в фильме "Довбуш". Фото: Film.ua

Андрей Исаенко

Актерская карьера Андрея Исаенко началась еще в далеком 2009 году, а сегодня он является заслуженным артистом Украины и даже стал одним из самых популярных актеров. Он активно играет в спектаклях и снимается в кино, в частности, в таких фильмах, как:

  • Большая прогулка
  • Щедрик
  • Киборги
  • Захар Беркут
  • Я работаю на кладбище
Андрей Исаенко
Украинский актер Андрей Исаенко за кулисами шоу "Пісня мого життя". Фото: Instagram Андрея Исаенко

Александр Попов

Сегодня Александр Попов является не только известным актером, но и ведущим на канале "1+1". Мужчина увлекает украинских женщин своей невероятной игрой в мелодрамах, а за его спиной — роли в таких лентах, как:

  • Птичка в клетке
  • Теория зла
  • Женский врач
  • Девушка с персиками
Александр Попов
Актер Александр Попов на фотосессии. Фото: Instagram Александра Попова

Напомним, мы писали о том, какие украинские звезды вошли в состав ВСУ во время полномасштабной войны.

Ранее мы рассказывали, какие украинские звезды приняли участие в дубляже фильма "Трансформеры: Начало".

Также мы сообщали о том, какие украинские актеры сыграли роль в российском пропагандистском сериале.

кино фильм актеры украинские звезды

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